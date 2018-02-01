Çünkü Konyaspor da artık büyük

Atiker Konyaspor
ara dönemin en büyük transferini resmileştirdi ve Samuel Eto'o'ya bir yılı opsiyonlu, 2.5 yıllık imzayı attırdı. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun basın toplantısı odasında düzenlenen törende konuşan başkan Fatih Yılmaz, "Jahovic'i bağrımıza basmıştık, şimdi de Eto'o'yu bağrımıza basıyoruz
" dedi. Sözlerine eski takımı Antalya
spor'a ve taraftarına teşekkür ederek başlayan Eto'o ise futbolun bir aşk olduğunu söyledi. Eto'o, "Futbol bir tenis oyunu değildir, takım arkadaşlarıma da ihtiyacım olacak. Onların katkılarıyla Konyaspor'u üst sıralara taşıyacağız. taraftara görev düşüyor Her oyuncu güzel ve dolu bir statta oynamak ister. Burada taraftarlara da büyük görev düşüyor. Hocamıza da teşekkür ediyorum, 36 yaşında bir oyuncu olarak bana güvenip bana bu teklifi getirdiği için"
ifadesini kullandı. GOL SORUNUNA KESİN ÇÖZÜM
Atiker Konyasyor, ligin ilk yarısında sadece 16 gol atabilmişti. Ve yeşilbeyazlı takım, Jahovic (14) ve Eto'o (6) gibi iki önemli golcüyle bu soruna mükemmel bir çözüm getirdi. AVRUPA'YI İSTERİM TABİİ
Konyaspor'u tercih etmesindeki sebebin sorulması üzerine Eto'o, "Konyaspor da büyük bir kulüp. Kupa aldı ve Avrupa kupalarında yer aldı. Planları da beni heyecanlandırdı. Kariyerimin sonlarında bu planlarda yer almak istedim ve bu yüzden Konyaspor'u seçtim. Ayrıca tekrar Avrupa'da yer almak isterim tabii ki de" şeklinde konuştu. GOLLERİ JAHOVİC ATSIN
Önümüzdeki 2.5 yılda gol hedefi de sorulan Eto'o, "Öyle bir hedefim yok. Benim hedefim takıma katkı yapmak, benim gol atmamdan önce Jahovic'in gol atması önemli. O yüzden ben de ona yardımcı olacağım. Önemli olan takım oyunu, herkesin birlikte olması, Konyaspor'u hep birlikte takım olarak başarıya taşımak" yanıtını verdi. JAHOVİC 11'DE ETO'O YEDEK
Konyaspor, Jahovic ve Eto'o'nun lisanslarını çıkardı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in, Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında Galatasaray'a karşı bugün Jahovic'e ilk 11'de şans vereceği, Eto'o'yu ise yedek oturtacağı belirtiliyor. KANADA DA VOLKAN ŞEN TAKVİYESİ GELDİ
Transferin hızlı takımı Konyaspor, Trabzonspor'da fazla forma şansını bulamayan Volkan Şen'i de transfer etti. Bordo-mavililerde bu sezon 4 maçta oynayan 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar yeşilbeyazlıların formasını giyecek.