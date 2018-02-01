Demba Ba: "Tekrar gollerimle buluşmak istiyorum"

Çok sevdiği Türkiye'ye yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Demba Ba, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla lige en iyi şekilde başlayacağını söyledi.

Çin'de hazırlık maçları oynadığını ve kendini hazır hissettiğini söyleyen Demba Ba, "Sakatlığımdan dolayı yaklaşık 1.5 yıldır oynama şansı bulamadım. Fakat bir an önce sahalara dönerek tekrar gollerimle buluşmak istiyorum. Göztepe'ye her şeyimi vereceğim" dedi.

Göztepe'nin geçen hafta sonunda Bornova Stadı'nda oynadığı Kayserispor karşılaşmasını tribünden izlediğini hatırlatan tecrübeli golcü, "Çok ateşli bir taraftarımız var. Beni çok heyecanlandırdılar ve mutlu ettiler" yorumunu yaptı.

"TRABZONSPOR MAÇINDA ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Trabzonspor karşılaşmasına kadar hazır olmak için yeterli süresinin olduğunu anlatan Ba, "Umuyorum Trabzon'da şans bulabilirim. Oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan, 4 İstanbul takımı iyi bir sezon geçiriyor. Önümüzde uzun bir yol var. Zor bir yarış geçecek. Elbet şampiyonun kim olmasını istersem o takım belli" açıklamasını yaptı.

REİS VE ATAKAN ÇOK MUTLU

Göztepe'de daha önce anlaşmaya varılan ve ara transferin son gününde 2.5 yıllık sözleşme imzalanan stoper Wallace Reis de Gaziantepspor'dan sonra Türkiye'ye tekrar döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Brezilya'nın Gremio takımından alınan Reis, "Göztepe olarak hedeflerimizi gerçekleştirip ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Bucaspor'dan 800 bin TL bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Kesgin ise büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "Buraya gelerek çok doğru bir karar verdim. Takımım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

TAMER TUNA: "TRABZONSPOR'U YENECEĞİZ"

Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasında 1 puan alabilen Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Trabzonspor'u yeneceklerini söyledi. İlk yarıdaki maçı 3-2 kazandıklarını hatırlatan genç teknik adam, "Trabzon'da da rakibimizi yenerek ilerlemek istiyoruz. Oyunumuzu geliştiriyoruz ve organizasyon anlamında sahada değişimler yapabiliyoruz. Bunu ikinci yarıda dizilişlerde de sistemlerde de görebileceksiniz. Oyuncularımıza ve takıma dönük kararlar veriyoruz. Oyun anlayışımızda ikinci yarıda bizi daha da güçlendirecek değişimler olabilir" diye konuştu.

Takımın yıldızı Adis Jahovic'i Konyaspor'a satan Göztepe'de ara transfer dönemini değerlendiren Tuna, "Kadromuza katılan Demba Ba, Reis, Atakan ve Poko çok kaliteli transferler. Geleceğe dair bize çok katkı verecek oyuncular. Geleceğe dönük yatırım yapılırken, ikinci yarıya dönük de çok sıkı çalışmamız vardı. Ba ile Reis'in katılımı bundan oldu. Planlamamız çok iyi gerçekleşti. Transferler sadece bugünü düşünerek yapılmıyor" dedi.

Tuna, Demba Ba'nın Trabzonspor maçında oynayıp oynayamayacağı ile ilgili ise şu cümleleri kurdu, "Ba, performans olarak maç eksiği dışında fiziksel anlamda hazır. Trabzonspor maçında görev verilirse en iyi şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

ÖMER ŞİŞMANOĞLU ŞOKU

Ara transferde ileri uçta 14 golle skor yükünü çeken Jahovic'in satıldığı, sakatlıktan çıkan Ghilas ve uzun süredir yeşil sahalara uzak kalan Demba Ba'nın tam olarak hazır olmadığı Göztepe'de Ömer Şişmanoğlu da sakatlandı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki son çalışmada ayak bileğine darbe alan tecrübeli golcü antrenmanı yarıda bıraktı. Ömer'in Trabzonspor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği şimdilik belirsiz.