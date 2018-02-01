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Fenerbahçe taraftar gruplarından ortak mesaj

Fenerbahçe taraftarı, takımına destek olmak için bir bildiri yayınladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 19:08
Fenerbahçe taraftar gruplarından ortak mesaj

Tüm tribün gruplarının paylaştığı bildiriyle birlikte takımına destek verilirken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Cumartesi günü oynayacağımız maçıyla beraber, Fenerbahçemizin zorlu lig maratonunda 15 kritik maçı kalmıştır. Yarışta henüz hiçbir şey kaybetmediğimiz gibi, şampyionluğun en önemli adayları arasında yer almaktayız. Zafere giden yoldaki engelleri, oyuncularımızın motivasyonunu düşürerek ve saha dışı gündemleri tribünlere taşıyarak değil; ancak 90 dakika hep bir ağızdan takımımızın itici gücü olarak aşabiliriz.
Sezon içinde yaşanan türlü olumsuzluklara rağmen, önümüzde çok sayıda maç varken şampiyonluk yarışında iddialıyken, takımımız yukarı taşımak için gereken desteği vermek biz taraftarların asli sorumluluğudur. Takımımızın zorlandığı anlarda, çubukluyu terleten oyuncularımızın karşılarında durmak yerine arkalarında olarak galibiyetlere ulaşabileceğimize inanıyoruz.

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Bunun yanında, bizler Fenerbahçe'nin aktif tribün grupları olarak, camiamızın saha dışı gündeminin tribünlere yansıtılmasını doğru bulmuyoruz. Bu yansımalar, şampiyonluk yolunda takımımıza hiçbir katkı sağlamamaktadır. Kulüp gündeminde yaşanan hiçbir şey, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yürüyüşünden önde tutulmamalıdır.

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Fenerbahçe taraftar gruplarından ortak mesaj
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