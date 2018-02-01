Galatasaray, Konyaspor deplasmanında avantaj peşinde!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına gidiyor. Fatih Terim'in gelişiyle birlikte iyi bir hava yakalayan Aslan, Terim'le çıktığı tüm maçları kazandı. Sarı-kırmızılı ekip Konyaspor deplasmanından iyi bir skorla dönüp, rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

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Atiker Konyaspor 1-0 Galatasaray 40' Linnes (K.K)

RÖVANŞ 8 ŞUBAT'TA

Atiker Konyaspor Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Çeyrek finalin 2'nci karşılaşması 8 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray XI: Eray, Linnes, Serdar, Koray, Hakan Balta, Donk, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Eren.

Konyaspor XI: Atiker Konyaspor XI: Patrik, Skubic, Moke, Selim, Eren, Hadziahmetovic, Jonsson, Ömer Ali, Mehdi, Musa, Orkan.