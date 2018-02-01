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Kendisiyle yarışıyor

6 yıl önceki tarihi performansını zorluyor. ve gibi efsaneleri geride bırakan yıldız oyuncu, sakatlıklarına rağmen 17 gole ulaşıp kendi rekoruna yaklaştı

Giriş Tarihi: 1.2.2018
Kendisiyle yarışıyor
'un Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden , 'de bu sezonki gol sayısını 17'ye yükseltti. Milli futbolcu, ayrıca 19'uncu haftalar itibariyle bordo-mavili takımın tarihinde en çok gol atma başarısı gösteren oyuncu olmaya devam ediyor. Daha önce 2011-2012 sezonunda 19 haftalık bölümde attığı 19 golle bu alanda kulübün en skorer oyuncusu olan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon 19 haftada 17 golle yine kendi rekoruna en çok yaklaşan isim oldu. Trabzonspor'da daha önce ilk 19 haftalık bölümde 1988-1989 sezonunda 16, 2004-2005 sezonunda ise 15 gol atma başarısı göstermişti.
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Kendisiyle yarışıyor
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