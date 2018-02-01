Liglerde 20. hafta hakemleri açıklandı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 20. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
2 Şubat Cuma:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: Barış Şimşek
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
SPOR TOTO 1. LİG