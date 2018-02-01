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Liglerde 20. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 14:01
Liglerde 20. hafta hakemleri açıklandı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 20. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

2 Şubat Cuma:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği:

4 Şubat Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: Barış Şimşek

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray:

5 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Göztepe:

SPOR TOTO 1. LİG

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Liglerde 20. hafta hakemleri açıklandı
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