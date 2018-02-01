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’da 'komando' eğitimi

'in 20'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan , bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 13:39
Trabzonspor’da 'komando' eğitimi

'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Mustafa ve Uğur katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Castillo ile Novak ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışmalara yer verilirken, bu çalışmalar sırasında futbolcuların yerde süründükten sonra gol atmaya çalışması, 'Komando' antrenmanı şeklinde yorumlandı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı. Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

KAMİL AHMET'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

'un savunma oyuncusu Kamil 'ye, antrenman sonrası sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman sahasında kendisi için hazırlanan pastayı kesen Kamil Ahmet, daha sonra Olcay'ın ikram ettiği ilk dilimi yedi. Bu sırada Durica, pastayı eliyle alarak Kamil Ahmet'in yüzüne sürerken, futbolcular neşeli anlar yaşadı.

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Trabzonspor’da 'komando' eğitimi
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