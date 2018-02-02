Bu oyunu bozarım!

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresun'u deplasmanda 2-1 yendikleri maç sonrasında yaptığı açıklamalarla birçok kesime üstü kapalı mesaj yolladı. İşte Kocaman'ın açıklamalarından nasibini alanlar: SORUN HAKEM DEĞİL, SİSTEM FEDERASYONA:
'Yabancı hakem gelsin mi?' sorusuna verdiği 'Hayır, yabancı hakem gelirse bu başka sorunlar doğurur. Sorun yerli-yabancı hakem değil, sorun başka yerde'
yanıtıyla, Federasyonun içinde yapılanan Beşiktaş ağırlıklı kadronun lige ve hakem yönetimlerine etkisine dikkat çekti. MEVCUT SİSTEM BASKI ALTINDA MHK
'ya:
Hakemlerin kendilerine çalarken çok cesur, rakiplere karşı ise gözü kapalı şekilde davrandıklarını belirten Kocaman, mevcut sistemin hakemleri baskı altında tuttuğuna vurgu yaptı. Kocaman'ın özellikle Trabzonspor maçında çıkmayan kırmızı kartlar ve Beşiktaş ağırlıklı hakem hatalarını kast ettiği
ifade edildi. KULÜP SİNYALİ VERDİ, DEVAMI VAR! YÖNETİME:
Kocaman, "Umuyorum, kulübümüz olanların farkındadır"
diyerek son dönemde sessiz kalan
yönetime ince bir göndermede bulundu. Yönetim, hocalarının PFDK
'ya sevkine resmi sitesinden tepki gösterse
de asıl Gençlerbirliği maçını beklediği, olumsuz bir durum
olursa, müdahale için harekete geçeceği bildirildi. KADRO ELEŞTİRİLERİ KASITLI TARAFTARA:
Kocaman, Ozan ve Valbuena gibi konularla yanlışlıkların merkezine kendisinin oturtulduğunu, kasıtlı olarak bu haberlerin sıcak tutulduğunu ve bu esnada el altından başka organizasyonların yapıldığını vurguladı. Kocaman, taraftarı bu konulardan uzaklaşıp, kulübün haklarını savunmaya davet etti. ?TFF'YE KOCAMAN TEPKİ!
AYKUT Kocaman'ın açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine Fenerbahçe Kulübü sert tepki gösterdi. Resmi siteden "Kınıyoruz" başlıklı şu açıklama yapıldı: "Hocamızın son derece insani olarak yaptığı açıklamaların 'sportmenliğe aykırı' olduğu gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği haberini utançla öğrendik. Hocamıza ve kulübümüze yönelik bu taraflı tavrı kınıyor, TFF
ve kurullarının bir an önce aklı selim kararlar alarak yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz."
SKRTEL 3 HAFTA YOK
Janss en'in ardından F.Bahçe'de iyileşemeyen sakatlara Skrtel de eklendi. Slovak defansın, sol dizinde oluşan kıkırdak bozulmasından dolayı tedavisi sürüyor. Tecrübeli futbolcuya cerrahi müdahale uygulanmasının söz konusu olmadığı ancak sahalara dönmesinin 3 haftaya uzayabileceği açıklandı. KENETLENME ÇAĞRISI
Fenerbahçe taraftar grupları, ortak bir bildiri yayımlayarak sarı-lacivertli camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Bildiride, "Geçtiğimiz üç sezonun ardından bu sezon şampiyon olmak camiamızın en büyük ve öncelikli hedefi olmalıdır. Bunu ancak tepeden tırnağa bir araya gelerek, hep beraber yapabiliriz. Haksızlıklara karşı birlik olalım" ifadeleri kullandı.