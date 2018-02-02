Diş geçiremedi!

Geçen yıl kupayı ilk kez müzesine götüren Atiker Konyaspor, kupayı en çok kazanan (17) Galatasaray'ı çeyrek finalin ilk maçında konuk etti. 6. dakikada Orkan'ın pasıyla buluşan Eren Albayrak'ın ortasını kornere çıkaran Hakan Balta, 273 gün sonra giydiği formasını özlediğini gösteriyordu. İlk 11 dakika dolarken Konyaspor'da Musa Araz, G.Saray'da ise Sinan Gümüş'ün vuruşları direkten döndü. 40'ta Orkan'ın kullandığı duran topta Eray İşcan boşa çıkınca Linnes'e çarpan top Konya'da tribünleri ayağa kaldırdı: 1-0. İkinci yarıya G.Saray fırtına gibi girdi. 50'de Belhanda'nın pasında Sinan, 5 dakika sonra Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz, G.Saray'ı öne geçirdi: 1-2. Yeni transferlerden Eto'o'nun kadroda bulunmadığı Konya'da 57'de oyuna giren Jahovic uzatmada sahneye çıktı. 90+1'de Selim Ay'ın asistinde Makedon yıldız maçın skorunu belirledi: 2-2.

ERAY İŞCAN GÜVEN VERMEDİ?

Muslera'nın kulübede olduğu maçta G.Saray kalesini koruyan Eray İşcan, Konyaspor'un ilk golündeki zamanlama hatasıyla tepki çekti. Ceza sahasına yapılan ortada kalesini terk eden ama topa dokunamayan Eray iki takım arkadaşıyla çarpışırken Linnes topu kendi ağlarına gönderdi. Bu arada maç sonu konuşan Jahovic, Eto'o'nun asistleriyle gollerine devam etmek istediğini söyledi.

TERİM: PARAMIZ YOK

Konyaspor ile kupanın en güzel maçlarından birini oynadıklarını dile getiren Terim transferde neden zorlandıklarını da anlattı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Ekonomik duruma değinen Terim, "Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok bir transfer dönemi yaşadık. İhtiyacımız var mıydı? Evet. Artık transfer bitti. Sahaya çıkan 11'lerin desteklenmesi gerek" dedi. Takımın performansını değerlendiren Terim, "Bu skor nazar boncuğu olsun. Kupanın en güzel maçlarından biri oynandı. Hakan Balta acil durumlarda sol bek oynayabilir. Nagatomo ile Lato korkulu rüya göstermeyecekler gibi. Fernando da umarım en kısa zamanda aramızda olur" diye konuştu.

ÇALIK'TA TOP UEFA'DA

Ahmet Çalık'ın Malaga'ya kiralık transferi arapsaçına döndü. İspanyol kulübü lisans işlemlerini sisteme geç kaydettiği Ahmet'e izin çıkması için UEFA'ya başvurdu. Sarı-kırmızılı yetkililer Ahmet Çalık'a UEFA'dan izin çıkmayacağı görüşünde ve milli stoperin sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da oynamaya devam edeceği öngörülüyor.

KONYA'DAN MEHMETÇİK'E SELAM

Konyaspor taraftarları, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi. Mehmetçik'in tankla teröristlere bomba atması canlandırıldı. Kuzey tribününe, "Biz aşkı vatan için canını verenlerden öğrendik" yazılı dev pankart asıldı. Maç başlarken de tribünde büyük bir Türk bayrağı ve "Afrin" yazısı yer aldı.

BAŞKAN CENGİZ'DEN ANKARA ZİYARETLERİ

G.saray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz dün Ankara'da önemli ziyaretler yaptı. Cengiz yönetimindeki emekli büyükelçi Ünal Çeviköz ile birlikte makamına konuk olduğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Cengiz daha sonra görüştüğü Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e temasları sonrası yine forma armağan etti.