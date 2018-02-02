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Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

'nde kart cezalısı Skuletic ve Scekic ile tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Manu ve Nihat Şahin forma giyemeyecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 14:14
Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadığı Beşiktaş maçının ardından İstanbul'dan dönmeyen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmanda koşu ve dar alanda top kapma oyununun ardından çift kale maç yaptı.

Tedavilerine devam edilen Elvis Manu, Serdar Özkan ve Nihat Şahin ile kart cezalıları Aleksandar Scekic ve Petar Skuletic idmana çıkmadı. Kırmızı-siyahlı ekipte bu futbolcular Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında ayağından sakatlanan Siarhei Palitsevich'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

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Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
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