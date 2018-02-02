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Futbola dev katkı

Digiturk ile Teşkilatı, ve 1. Lig’in isim sponsorlukları için sözleşme imzaladı. 1.5 sezonu kapsayan anlaşma ile Türk futboluna önemli bir kaynak aktarılacak

TUNCAY KURTULUŞ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018
Futbola dev katkı
ve 1. Lig'in isim sponsorluğu ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısına Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Digiturk 'su Yousef Al- Obaidly katıldı. Kasapoğlu, "Futbola aktardığımız kaynaklar, tüm liglerdeki kulüplerimiz için önemli bir itici güç olacaktır" dedi. İllegal bahis tehlikesine de vurgu yapan Kasapoğlu, "Üzülerek belirtmek gerekir ki, bu oluşumlar terör örgütlerine para aktarmaktadır. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında ilgili tüm kurumlar yoğun çaba sarf ediyor. Amacımız kayıt dışı parayı Türk ekonomisine kazandırmak" diye konuştu.

HEDEF 120 ÜLKEDE YAYIN
Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, "Türk futboluna katkımızı daha da artırmaktan mutluyuz. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Ligin yayınını yarım sezonda 88 ülkeye pazarladık. Bu sayıyı 120 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Futbola dev katkı
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