Rıdvan Dilmen Bursaspor - Beşiktaş maçını yorumladı

Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.. Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şöyle:



Zemin çok kötü. Beşiktaş kötü oynarken muazzam bir gol oldu. Beşiktaş ancak bu şekilde maça ortak olurdu ve öyle oldu. Yıldız oyuncuların öne çıkmasıyla oldu. Bursaspor tribünlerinde yaşananlar olmaması gereken şeyler. Berabereyken atıyorsun, rakip öne geçtiğinde atıyorsun, sen öne geçiyorsun yine atıyorsun. Hakemleri idare etti diye kutlayacağız belki ama adam ölse ne yapacağız? Bizde futbol markası falan gelişmiyor. Dünyanın en büyük yalanı! Diziler, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından daha fazla izleniyor. Ancak derbilerde maçlar daha fazla izlenir. Oyun ikide bir durarak marka değeri olmaz. 37 yaşındaki Eto'o'ya 2.5 yıllık, 34 yaşındaki Vagner Love'a aynı şekilde kontrat yapıyorsun. Ne marka değeri? Ben sağlıklı bir maç geçmesini diliyorum sadece...



Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı değerlendirmeleri şu şekilde:



Beşiktaş'ın rakibi olmuş olsaydı 1 puan kazanç derdim. Ama 3 rakibi olduğu için 2 puan kaybetti. Sonucu normal olarak görüyorum. Beşiktaş deplasmanlarda 17 puan kaybetmiş. Her rakibi ortak ediyor artık Beşiktaş. Eskiden yanına yaklaştırmıyordu. Beşiktaş ikinci yarı bir ara 4'e 1 yakalandı. Son dakikalarda lisanslı bütün forvetlerini sahaya sürdü Şenol Güneş. Rus ruletine döndü futbol. Beşiktaş'ta oyuncular nasıl olsa şampiyon oluruz havasındaydılar, konsantrasyon problemi de oldu. Beşiktaş çok ama çok önemli 2 puan kaybetmiştir. Galatasaray için de Sivas deplasmanında 1 puan değerli filan değildir. Kazanman lazım artık böyle maçları. Beşiktaş arzulanan 2 yıllık performansı göstermiyor. Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray maçlarını ayrı tutuyorum. Beşiktaş'ta sakatlıklar da başladı. Atiba'nın yokluğu önemli. Medel sarı kartı olmasına rağmen 3 kişilik oynadı.



Beşiktaş'ın fikstürü de çok zor. Kupada muhtemelen Fenerbahçe ile eşleşecekler. Kıran kırana 2 maç. Bayern maçları. Ligdeki fikstür derken işler baya zorlaşacak. Beşiktaş müracaatı yapıp, bu maçı cumartesi 16:00'da oynamalıydı. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Bu oyuncular Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynuyorlar.

BUGÜN NELER OLDU