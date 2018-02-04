Elimizdekileri kazanalım

Devre arasında sadece Çek sol bek Filip Novak
'ı kadrosuna katan Trabzonspor
'un hedeflediği isimleri almamasının nedenleri ortaya çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, bir stoper ve bir de sol kanat transferi isterken yönetimin elini bağlayan gerekçeler şöyle: UEFA TAKİBİ ALTINDA
Finansal Fair-Play kriterleri nedeniyle, oyuncu satmadan bonservisi ile yeni bir isim alamayan Trabzonspor, Mas'ı Boca Juniors'a verdikten sonra Novak'ı kadrosuna kattı. Ardından bazı oyuncuları da satarak transfer
yapmak isteyen yönetim, bunu başaramayınca bonservissiz veya kiralık oyuncuların peşine düştü. Ancak aranan futbolcu tipi bulunamadı. KUPAYA VEDA ETKİLEDİ
Bu sezonki en önemli hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'na veda edilmesi de transfer çalışmalarına sekte vurdu. Ayrıca ligin ikinci yarısındaki iki maçta alınan beraberlik ve zirve yarışında yara alınması nedeniyle yönetim yüksek maliyetli transfer yaparak kulübü ekonomik olarak daha fazla sıkıntıya sokmak istemedi. TAKIMA ÖDEME YAPILDI
Trabzonspor yönetimi, özellikle son dönemde performansları yükselen Kamil Ahmet Çörekçi ile Jose Sosa'nın beğenilmesi nedeniyle takımdaki mevcut oyuncuların değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu. Bu nedenle de bordo-mavili futbolculara önemli bir ödeme yapıldı ve transfer dönemi kapatıldı. NOVAK DÖNÜYOR!
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
, yarınki Göztepe maçında kadroda değişime gidecek. Bordo-mavili takımın başında 110 günlük iç saha yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığı olan Burak Yılmaz
'ın yerine Rodallega'ya şans verecek. Sosa'yı da 11'e almayı düşünen Çalımbay, kart cezası sona eren Hubocan ile sakatlığını atlatan Novak'ı da as kadroda oynatacak. FIRTINA EKSİK ÇALIŞTI
Trabzonspor, ligde yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Castillo ve Mustafa Akbaş'ın yanı sıra Esteban'ın da katılmadığı belirtildi.