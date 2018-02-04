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'tan farklı tarife

'nde (Serie A) , sahasında Sassuolo'yu 7-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 19:42 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 19:48
Juventus'tan farklı tarife

Allianz Stadı'nda oynanan 23. hafta karşılaşmasında son şampiyon , Sassuolo'yu ağırladı.

Karşılaşma boyunca çok etkili performans sergileyen ev sahibi takım, 9. dakikada Alex Sandro, 24 ve 27. dakikalarda , 38. dakikada , 63, 74 ve 83. dakikalarda Gonzalo Higuain'in golleriyle 7-0'lık farklı bir galibiyete ulaştı.

Serie A'da ile şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, üst üste 7. galibiyetini elde ederek 59 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sassuolo ise 22 puanda kaldı.

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Juventus'tan farklı tarife
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