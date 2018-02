Rıza Çalımbay: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında 5 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Ligin son 3 haftasında sırasıyla Karabükspor ile 1-1 , Atiker Konyaspor ile 2-2 ve son olarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak zirve iddiasında önemli puan kayıpları yaşayan Karadeniz ekibi, önemli eksikleri bulunmasına rağmen yarın sahasında konuk edeceği Göztepe'yi yenerek çıkışa geçmek istiyor.



ÇALIMBAY: "KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, önemli eksikleri olmasına rağmen Göztepe maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirterek, "Göztepe maçı bizim için kritik bir maç ve çok önemli. Ben oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Kolay maç yok. Bu karşılaşma da kolay olmayacak. Bizim sahamızda oynayacağımız maçı yüzde yüz kazanmamız gerekiyor. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bazı eksiklerimiz var ama görev alan arkadaşlarımız da ellerinden gelenin en iyisini yaparak kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklardır. Taraftarımız her maç olduğu gibi bu maçta da yanımızda olacaktır" ifadelerini kullandı.



ÇALIMBAY'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Trabzonspor'un başına 18 Ekim'de geçen Rıza Çalımbay, göreve gelir gelmez Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından takımın başında sahaya çıktı. Bordo-mavili takımla ilk yenilgisini bu maçta alan tecrübeli teknik adam, söz konusu mücadelenin ardından çıktığı ikisi derbi olmak üzere 10 müsabakada yenilmedi. Karadeniz ekibiyle 112 gündür birlikte olan deneyimli çalıştırıcı, 100 gündür ise yenilmiyor. Bordo-mavililer, Çalımbay ile birlikte çıktığı son 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.



TRABZONSPOR'UN GÖZÜ ZİRVEDE

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Beşiktaş'ın, ardından da Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşaması Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı maçın önemini bir kat daha arttırdı. Lider Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın da muhtemel puan kaybı yaşaması durumunda Trabzonspor da haftayı 3 puanla kapatırsa zirveye bir adım daha yaklaşmış olacak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçına cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasının aksine farklı bir kadro ile çıkacak. Burak Yılmaz'ın yerine Rodallega'ya forma vermesi beklenen Çalımbay'ın, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'ı, cezalı olan Pereira'nın yerinde ise Kamil Ahmet Çörekçi'yi oynatması bekleniyor. Uğur Demirok'un yerine cezası biten Hubocan'a savunmada görev verecek olan deneyimli teknik adamın, Yusuf Yazıcı ile Sosa değişikliğine gitmesi de olası görünüyor. Çalımbay, orta sahada ise Onazi ve Kucka arasında karar vermekte zorlanıyor.