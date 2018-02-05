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'ta 'in kozu

Bursaspor deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlik ile bir hayli morali bozulan , rakiplerinin kayıpları sonrası puan farkı açılmadığı için haftaya biraz olsun rahatlamış olarak başlıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 13:27 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 13:28
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kozu Vagner Love

Lig maçlarını şimdilik bir kenara bırakan ve kupaya konsantre olan Siyah Beyazlılar, 3-1'in rövanşında Ankara'da 'ne konuk olacak. Yarın akşam Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. ilk maçı 3-1 kazandığı için her türlü beraberlik ve galibiyetlerde yarı finale çıkan takım olacak. Gençlerbirliği'nin turu geçebilmesi için Beşiktaş'ı en az 2-0 veya 3 farklı skorlarla yenmesi gerekiyor. Normal sürenin 3-1 Gençlerbirliği lehine bitmesi halinde ise karşılaşma uzatmaya gidecek ve skor aynı kalırsa yarı finale çıkacak takımı penaltılar belirleyecek.

VAGNER LOVE'A İLK ONBİR YOLU AÇILDI

Teknik direktör , Gençlerbirliği'ne karşı takım kadrosunda çok büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyor. Sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Atiba ile Tosic'in riske edilme ihtimali düşük. Tosic'in yokluğunda -Medel ve Pepe-Vida'lı ikililer deneyen Güneş'in Ankara'da yine Pepe-Vida ikilisi ile oynaması ve defans kurgusunu kalede Tolga, geri dörtlüde , Pepe, Vida ve Adriano'dan oluşturması bekleniyor.

Orta ikilide Oğuzhan'ı kulübeye çekerek Medel-Tolgay ikilisi ile maça başlaması beklenen Güneş'in hücumda yapacağı değişiklik ise 'nun yerine 'ı oynatması olacak. Quaresma, ve Babel'in önünde gol silahı olarak Vagner Love'ı oynatacak olan Güneş, bir diğer yeni transfer Cyle Larin'i de maç kadrosuna alarak maçın gidişine göre 2. yarıda sahaya sürmenin planlarını yapıyor.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kozu Vagner Love
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