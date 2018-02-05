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: "Haftanın en değerli golü 'nun oldu"

SABAH'un usta yazarı D.G. - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 4.2.2018 22:00 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 01:56
Rıdvan Dilmen: Haftanın en değerli golü Negredo'nun oldu

"Fatih hoca 2 değişiklik yapacak da, kimleri çıkartır ve kimleri sokar bilmiyorum. Hocayı da tanıdığım için tahmin ediyorum. Ne Donk, ne de Tolga savunmasından topu alıp dönecek oyuncu değiller. En az biri çıkmalı. Nagatomo, ilk 45 dakika itibariyle zayıf bir oyuncu. Bu fiziğiyle, bu ligde zor. Belki hoca 2. yarıda Latovlevici tercihi yapabilir."

"Bu maçın 1-0 bitme şansı zor görünüyor. Sivas 2. golü atmak zorunda. Fırat Aydınus, Maicon'a neden kart göstermedi, gerçekten merak ediyorum. Sormak isterdim. Emre'ye gösterilen 2. sarı kart hatalı, direk kırmızı olmalı ağzından okuduğumuz kadarıyla. Emre 'Hadi be' dediyse neyse de..."

DİLMEN, MAÇIN ARDINDAN ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Galatasaray kaybetmek için elinden geleni yaptı. 'da son 15 dakika kazanamamak için her şeyi yaptı. Haftanın en değerli golü bir anda 'nun golü oldu."

"SABAH AKŞAM AYNI GOLÜ YİYOR"

"Muslera gibi kaliteli bir kaleci sabah akşam aynı golü yiyor. Kendisi müdahale etmiyorsa antrenör oyuna müdahale edecek ve yan toplara dikkat edecek. Yediği gole bakalım... Ya arkadaş bari Nagatomo'yu koy direğin dibine!"

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Rıdvan Dilmen: "Haftanın en değerli golü Negredo'nun oldu"
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