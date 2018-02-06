Benim hocam yapsa üzülürüm!

Beşiktaş
2. Başkanı Ahmet Nur Çebi
, VIP programında soruları yanıtladı. Çebi, F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
'ın hakemler hakkındaki sözleri için "Giresunspor'a zorlanmanın verdiği gerginlikten bir infialde bulunmuş herhalde. Keşke söylemeseydi.
Camiası da üzülmüştür diye düşünüyorum. Benim hocam böyle bir şey söylese ben üzülürüm. Bir sorununuz varsa gidin hakeme söyleyin. Bu 15 maçı yönetecek hakemleri baskı altına almak için söylenmişse bu hoş olmamış. Hakem kararlarına en çok maruz kalmış takım Beşiktaş'tır. Ama bir isim ve kurumu yıpratmak yanlış"
dedi. İşte diğer satırbaşları: BU TABLODA UMUDUMUZ VAR
Her sezon aynı şeyi yaşamak mümkün değil. Geçen seneden farklı bir yükümüz var. Şampiyonlar Ligi ve kupa devam ediyor. Bu tabloya göre umudumuzun bittiğini asla düşünmüyoruz. Maç takvimimiz sıkışık ama Avrupa'da oynarsanız bu bedeli ödersiniz.
Büyük hoca ve büyük takımsanız oyuncuları yönetmek ve idare etmek zorundasınız. Şenol hoca bizim şansımız. Kafasında planı yok, direkt söyler. PARALI BAŞKAN BELADIR!
Paralı başkan demek kulübün başını belaya sokan başkan demek. Kulüpler kendi ekonomilerini kendileri yönetmek zorundalar. Parası olan değil, çalışan ve sosyal çevresi olan yöneticiler kulüplere lazım.
Bankayla ilişkileri iyi olacak, çevresi geniş olacak. Bizim yönetimde bu durum böyle. Fikret Bey'le (Orman) çok yakın çalıştık. Çok yorulduğumu da söylüyorum. Ama bu takımın bana ihtiyacı olursa 'ben gelmiyorum' demek ukalalık olur. Fikret Bey her zaman destek olduğumu, arkasında olduğumu biliyor. Geldiğimiz döneme göre kulübün bütçesini 4 kat artırdık. BAŞAKŞEHİR'DEN KEYİF ALIYORUM AMA...
Başakşehir bu tempoyla giderse her zaman için zirveyi zorlayacaktır. Ama işi zor, Beşiktaş gibi bir takımla yarışacak 3-5 hafta sonra... Bizim gibi birden fazla spor dalında yer almıyorlar. Oynadıkları futboldan keyif alıyorum ama o anda Beşiktaş maçı olursa Beşiktaş maçını izliyorum çünkü Beşiktaş'tan daha da keyif alıyorum.
Bayern Münih zor bir takım. Şansımızı 51'e 49 olarak görüyorum.