Beşiktaş, kupada Gençlerbirliği deplasmanında!

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 BEŞİKTAŞ

25' Mustafa Pektemek

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. Dakikada etkili gelen Gençlerbirliği atağında Milinkovic kaleyi yokladı. Ancak top kaleci Tolga'da kaldı.

15. Dakikada Gençlerbirliği net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Milinkovic vuruşunda kaleyi bulamadı.

20. Dakikada Caner kullandığı serbest vuruşta Vagner Love kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.

22. Dakika Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Jeremain Lens müsait pozisyonda topu dışarı attı.

27. Dakikada Mustafa Pektemek, pasında Lens'i kaleci ile karşı karşıya getirdi. Ancak Hollandalı oyuncudan iyi bir vuruş gelmedi.



GOL | 25. Dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mustafa Pektemek düzgün bir vuruşla topu ağlara yolluyor.

42. Dakikada Milinkovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

D.A. İlk Devre Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2. maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş skor avantajını koruyarak Yarı Finale çıkmayı hedefliyor. Öte yandan Gençlerbirliği'nin turu geçebilmesi için Beşiktaş'ı 2-0 veya 3 farklı skorlarla mağlup etmesi gerekiyor.

Karşılaşmanın 3-1 ev sahibi lehine tamamlanması halinde ise mücadelede uzatma dakikaları oynanacak, eşitliği bozulmaması durumunda seri penaltı atışlarına geçilecek. Beşiktaş 2-0 ve 3-1 dışında diğer 2 farklı mağlubiyetlerde turu geçen taraf olacak. 20.30'da başlayan mücadeleyİ Özgür Yankaya yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER



Beşiktaş XI: Tolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Lens, Tolgay, Medel, Babel, Mustafa, Love

Gençlerbirliği XI: Taha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, Skuletic