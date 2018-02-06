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Dersimiz zirve

Teknik Direktörü Kocaman, Başakşehir ve Beşiktaş’la oynanacak maçların motivasyonuna başladı: "Gençlerbirliği maçında puan kaybedip, rakiplerin kayıplarını fırsata çeviremedik. Şampiyonluk yarışındaki iki rakibimizle yapacağımız iki maçta alınacak 6 puan bizi lider bile yapabilir. Bunu unutmamalıyız"

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018
Dersimiz zirve
Teknik Direktörü , "Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını kazanmak artık zorunluluk haline geldi" açıklamasıyla oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Kocaman, Gençlerbirliği maçında bıraktıkları 2 puanın ardından rakiplerin de puan kaybetmesinin kendileri açısından şans olduğunu, ancak sevinecek bir şeyin olmadığını söyledi.

KAZANCA ÇEVİREMEDİK
Tecrübeli hoca, futbolcularıyla yaptığı sohbette maç sonrası basın toplantısında söylediği söze vurgu yapıyor. Gençlerbirliği maçının kendileri açısından fark kapatma maçı olması gerektiğini kaydeden Kocaman, "Bu fırsatı değerlendiremedik. Puan kaybederek rakiplerin zorlu maçlarda yaşayacağı muhtemel kayıpları kazanca dönüştüremedik" dedi.

ALANYA MAÇI DA ÖNEMLİ
Bu puan kaybının ardından Başakşehir ve Beşiktaş maçlarının 3 puan alınması zorunlu mücadeleler haline geldiğini kaydeden Kocaman, "İki zorlu deplasmana gideceğiz. Daha iyi olabilmemiz tamamen bu deplasmanlardan alınacak 6 puana bağlı. Arada evimizdeki Alanya maçını da es geçmememiz gerek. Bu maçlar bizi lider de yapabilir" diye konuştu.

1.5 ay içinde birbirinden zorlu maçlar oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcular 6 maçtan 18 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

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Dersimiz zirve
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