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'da kupa maçı hazırlıkları başladı

, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 8 Şubat Perşembe günü 'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 20:12
Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana, 'de iki gün önce oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda beşe beş çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

, maçının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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