Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ilk olarak salonda bir çalışma gerçekleştirildi. Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması; diğer oyuncular ise core stabilizasyon egzersizleri yaptı. Antrenman programının saha çalışması kısmına dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 5'e 2 dar alan oyunu üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde 4'e 4 ve 2 jokerli dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda 5'e 5 çift kale maç gerçekleştirildi.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşması için yarın saat 17.00'de bir antrenman daha yaptıktan sonra kampa girecek.