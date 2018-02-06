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'da kupa mesaisi başladı

, çeyrek final rövanşında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 13:35
Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

'ndeki antrenmanda ilk olarak salonda bir çalışma gerçekleştirildi. Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması; diğer oyuncular ise core stabilizasyon egzersizleri yaptı. Antrenman programının saha çalışması kısmına dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 5'e 2 dar alan oyunu üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde 4'e 4 ve 2 jokerli dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda 5'e 5 çift kale maç gerçekleştirildi.

, karşılaşması için yarın saat 17.00'de bir antrenman daha yaptıktan sonra kampa girecek.

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Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
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