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'da 'e ayakkabılı

taraftarları, Beşiktaş Teknik Direktörü 'i ayakkabılarını göstererek etti.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 10:05
Ankara'da Şenol Güneş'e ayakkabılı protesto

19 Mayıs Stadı'nda oynanan -Beşiktaş maçında ev sahibi takımın taraftarları 'i etti.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Vodafone Park'ta oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Şenol Güneş ve arasında yaşanan tartışmanın ardından Özat'ın sözlerine, "Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdir." diye cevap veren Güneş, Gençlerbirliği cephesinden tepki almıştı.

AYAKKABILARINI GÖSTERDİLER

'da oynanan karşılaşmada bazı Gençlerbirliği taraftarları, ayakkabılarını çıkararak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i protesto etti.

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Ankara'da Şenol Güneş'e ayakkabılı protesto
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