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Biz de dertliyiz!

da hakem hatalarından dertli... maçında penaltısı verilmeyen bordo-mavililer “Konuşmuyoruz diye memnunuz sanılmasın” serzenişinde bulundu

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Biz de dertliyiz!
maçında iki penaltısı verilmeyen , hakem hatalarından en çok kendilerinin muzdarip olduğunu savundu. İşte bordo-mavililerin isyan ettiği pozisyonlardan bazıları:

GÖZTEPE: 0-0
Tanju Kayhan'ın N'Doye'nin kasığına ve karnına doğru tabanıyla yaptığı sert faul sarı kartla geçiştirildi. Rodallega ve Novak'ın ceza sahasında düşürülmesine penaltı verilmedi.

F.BAHÇE: 1-1
Fernandao'nun orta sahada Abdülkadir'e attığı sert tekmeye Ali Palabıyık kırmızı göstermedi. Alper'in faulü sonrasında auta çıkan topa korner verildi bu gol oldu.

KONYA: 2-2
Mete Kalkavan, Abdülkadir'in düşürüldüğü pozisyonda penaltıyı yardımcısının ısrarıyla verdi. Son dakikada Hubocan'a gösterdiği kart ve devamındaki golle maçın gidişatına etki etti.

BURSA: 1-0
3 puana rağmen en çok itiraz edilen maçtı. Trabzon 3 penaltı bekledi ama Halis Özkahya vermedi.

OSMANLI : 4-3
Trabzon kazandıı ancak Castillo'nun kafasına gelen darbede hakem mücadele içinde gerçekleştiği gerekçesiyle kırmızı karta gerek görmedi.

BEŞİKTAŞ: 2-2
En tartışmalı maçtı. Fırat Aydınus, Talisca'nın Kucka'ya yaptığı sert faulde sarı kartına bile başvurmadı. Pepe ceza sahasında topu elle kesti hakem görmedi.
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