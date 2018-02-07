Biz de dertliyiz!

Göztepe
maçında iki penaltısı verilmeyen Trabzonspor
, hakem hatalarından en çok kendilerinin muzdarip olduğunu savundu. İşte bordo-mavililerin isyan ettiği pozisyonlardan bazıları: GÖZTEPE: 0-0
Tanju Kayhan'ın N'Doye'nin kasığına ve karnına doğru tabanıyla yaptığı sert faul sarı kartla geçiştirildi. Rodallega ve Novak'ın ceza sahasında düşürülmesine penaltı verilmedi. F.BAHÇE: 1-1
Fernandao'nun orta sahada Abdülkadir'e attığı sert tekmeye Ali Palabıyık kırmızı göstermedi. Alper'in faulü sonrasında auta çıkan topa korner verildi bu gol oldu. KONYA: 2-2
Mete Kalkavan, Abdülkadir'in düşürüldüğü pozisyonda penaltıyı yardımcısının ısrarıyla verdi. Son dakikada Hubocan'a gösterdiği kart ve devamındaki golle maçın gidişatına etki etti. BURSA: 1-0
3 puana rağmen en çok itiraz edilen maçtı. Trabzon 3 penaltı bekledi ama Halis Özkahya vermedi. OSMANLI : 4-3
Trabzon kazandıı ancak Castillo'nun kafasına gelen darbede hakem mücadele içinde gerçekleştiği gerekçesiyle kırmızı karta gerek görmedi. BEŞİKTAŞ: 2-2
En tartışmalı maçtı. Fırat Aydınus, Talisca'nın Kucka'ya yaptığı sert faulde sarı kartına bile başvurmadı. Pepe ceza sahasında topu elle kesti hakem görmedi.