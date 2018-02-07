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Raporda küfür yok

Konya maçında hakeme küfür ettiği iddia edilen tecrübeli oyuncu için Özkahya, raporuna ‘mimikle protesto’ ifadesini yazdı. Başakşehirli oyuncu 1 maçla kurtuldu

Giriş Tarihi: 7.2.2018
Raporda küfür yok
'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, takımının Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son dakikalarında karşılaşmanın hakemi 'ya küfür ettiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı. Emre'nin hakeme "S….r lan" diye hakaret ettiği iddiası büyük tartışma yaratmıştı. Özkahya'nın raporunda geçen ifade küfür yerine "mimiklerle ve el-kol hareketleriyle protesto" tanımını içerdi. Bu sebeple Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk dahi edilmeyen Emre, böylece otomatikman 1 maç ceza aldı. Hakem olayı görüp değerlendirdiği için Hukuk Kurulu, Caner Erkin'in durumunda olduğu gibi görüntü- Maçın son anlarında sinirlenen 'nu sakin- lere de başvuramayacak.
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Raporda küfür yok
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