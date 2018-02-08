Galatasaray'ın Ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulunda sürpriz bir şekilde Dursun Özbek'i geçerek başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz, kulüp dergisine ses getiren açıklamalar yaptı. 3 ay sonra yeniden seçime gideceklerini vurgulayarak ilk hedeflerinin kulübü mali olarak düzlüğe çıkarmak olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı:

KOPMALAR VE AYRILMALAR OLACAK

Başkanlığa yüzde 60 hazırdım. Sosyal medyada troll hesaplar açtırmadım. İnsanlar beni tanımıyordu. Benim verdiğim bir tepki vardı. İnsanlar genelde tepkisini benimkiyle birleştirdi. Çok hızlı bir süreçti. Yüzde 40 hazır değildik.

Yönetimimi oluştururken kimseye söz vermedim. Biz Galatasaray'ı menfaatsiz sevenlerle yürümek istiyoruz. Kopmalar ve ayrılmalar olacak.

Bu bir yolculuk, hasarsız devam etmek mümkün değil. Hasar almıyorsanız zaten hiçbir şey yapmıyorsunuz demektir. Otursanız zaten çürürsünüz.

Kısa vade için elimizde sihirli değnek yok. Üç ay içinde, olağan genel kurula kadar belli bir noktaya geleceğiz. Sportif olarak da futbolda tek düşüncemiz şampiyonluktur.

BİN 200 KİLOYU BİR ANDA KALDIRAMAZSINIZ, SORUNLARI PARÇALIYORUZ

Biz bazı şeyleri değiştirmeye geldik. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Her gün 10 kilo kaldırabilirsiniz ama 120 gün boyunca birikmiş olan bin 200 kiloyu bir anda kaldıramazsınız. Bu sorunları parçalayarak yok etmeye çalışıyoruz.

Galatasaray'da ana hedef borçsuz, artı veren bir bütçeye ulaşmak. İlk üç ay içinde sistemi kurmanın peşindeyiz. Söz verdiğimiz gibi mayıs ayında seçime gidip, üç yıl için üyelerimizin karşısına tekrar çıkacağız.

Hakemlerden kimse adalet beklemiyor. Hâkim değiller... Hakemler üzerinde çok yanlış ezberler var.

BERABERLİK PRİMİNE KARŞIYIM

Galatasaray isen yenilgiyi asla kabul edemezsin. Yenilgiyi kabul edecek olanın bizimle işi yok. Ben bu nedenle beraberliğe prim verilmesine karşıyım. Geçmiş yönetim bu konuda bir noktaya geldi. En azından mağlubiyete prim verilmiyor. İnşallah bize de sadece galibiyete prim vermek nasip olur.

CENGİZ'DEN İNCİLER

Stres anında bilgisayar oyunu oynarım. 'World of Warcraft' oyununda 84 seviye ilerledim. Sonra bıkıp bıraktım. Şimdi ise "Elder Scrolls Online" oynuyorum.

(İnan edin sözü hakkında…) Ben yemin etmeyi sevmem. Önce inanmak lazım. İşte buna inanırım, insanların da inanmasını isterim.

Araba kullanmayı çok severim. Eşime 'Uçağa bineceğim' diye söylerim. Evden çıkarım ama Bodrum'a arabayla giderim. Avrupa'yı da arabayla dolaştım.

Herkesin bir kahramanı vardır. Benimki de tabii ki Galatasaraylı Metin Oktay.

Bugün Fenerbahçe batsın ister miyiz? Kesinlikle istemeyiz. Çünkü tarihe baktığınızda bütün büyük imparatorlukların büyük rakipleri vardır. Biz de Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan besleniyoruz.

Okumak çocukluktan kalan iyi bir alışkanlık benim için. Ben her gün elime bir şey alıp okumalıyım. Dünya ve Türkiye tarihine çok meraklıyım.