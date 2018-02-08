Fenerbahçe'den 'Kilit' transfer!

Ara transfer döneminde hiçbir oyuncuya imza attıramayan Fenerbahçe, 21 yaş altı takımı için Jönköpings Södra'da forma giyen Andreas Kilit'i transfer etti. SÜRPRİZ TRANSFER! Fenerbahçe'ye İsveçli takviye... Ocak ayı transfer döneminde hiçbir futbolcuya imza attıramayan Fenerbahçe, 21 yaş altı takımı için transfer yaptı. İşte transferin detayları... 1,5 YILLIK İMZA ATTI Sarı Lacivertli ekip, Jönköpings Södra'nın U-19 takımında forma giyen İsveçli stoper Andeas Kilit'i 1 haftalık deneme idmanının ardından 1,5 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı. Kilit, İsveç basınına verdiği röportajda transferinin menajerler vasıtasıyla gerçekleştiğini belirtti. HAYALLERİM GERÇEK OLDU Andreas Kilit transfer sonrası şunları söyledi: Kendimi harika hissediyorum. İnanılmaz büyük bir kulüp. Benim için büyük bir şans. Hayallerim gerçek oldu. Her futbolcunun hayali böyle büyük bir takıma transfer olmaktır. Şimdi kendimi gösterme zamanı. SOL AYAKLI STOPER 18 yaşındaki futbolcu, Benimle ilgilendiler ve maç görüntülerimi izlemek istediler. İzledikten sonra da beni aramaları 5 dakika bile sürmedi. ifadelerini kullandı. 1,94 m boyundaki oyuncu sol ayaklı ve stoper oynuyor.