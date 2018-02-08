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'den 'Kilit' !

Ara döneminde hiçbir oyuncuya imza attıramayan , 21 yaş altı takımı için 'da forma giyen 'i transfer etti.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 16:20
Fenerbahçe'den 'Kilit' transfer!

SÜRPRİZ TRANSFER!

'ye İsveçli takviye... Ocak ayı döneminde hiçbir futbolcuya imza attıramayan Fenerbahçe, 21 yaş altı takımı için transfer yaptı. İşte transferin detayları...

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Fenerbahçe'den 'Kilit' transfer!
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