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Kartal yetenek avına çıkıyor!

Bugün tanıtımı yapılacak ‘Rabona’ adı verilen proje kapsamında, Türkiye ve Almanya’da genç oyuncular tespit edilip, siyah-beyazlı kulübün altyapısına kazandırılacak

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018
Kartal yetenek avına çıkıyor!
Genç yetenekleri bulup, hem siyah-beyazlı renklere hem de Türk futboluna kazandırmayı amaçlayan , birçok konuda iş birliğine gittiği Vodafone ile yeni bir projeye daha imza atacak. 'Rabona' (Ayağını, diğer ayağının arkasından dolandırarak yapılan vuruş) adı verilen proje, bugün başkan , kulüp basın sözcüsü , Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, teknik direktör ve futbolcuların katılımıyla tanıtılacak.

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Detaylara gelince; 6-15 yaş arası adaylardan Quaresma, Atiba ve Oğuzhan'ın yaptığı hareketlerin tekrarlanması istenecek. Genç yetenekler, çektikleri görüntülerini proje kapsamında oluşturulan sisteme yükleyecekler. Beşiktaş Futbol Akademileri Sportif Direktörü Gökhan Keskin ve ekibi, elde edilen görüntüleri tek tek izleyecek. Çeşitli illerden belirlenen futbolcu adayları, yaş gruplarına göre İstanbul'da son bir elemeden geçirilecekler. Futbol adına gelecek vadeden isimler belirlenip, Beşiktaş'ın altyapısına yerleştirilecek. Türkiye ve Almanya'yı kapsayan proje sayesinde 1 milyona yakın etkileşim, yani aday başvurusu bekleniyor.
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Kartal yetenek avına çıkıyor!
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