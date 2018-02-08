Kartal yetenek avına çıkıyor!

Genç yetenekleri bulup, hem siyah-beyazlı renklere hem de Türk futboluna kazandırmayı amaçlayan Beşiktaş
, birçok konuda iş birliğine gittiği Vodafone ile yeni bir projeye daha imza atacak. 'Rabona' (Ayağını, diğer ayağının arkasından dolandırarak yapılan vuruş)
adı verilen proje, bugün başkan Fikret Orman
, kulüp basın sözcüsü Metin Albayrak
, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, teknik direktör Şenol Güneş
ve futbolcuların katılımıyla tanıtılacak. SABAH AÇIKLIYOR...
Detaylara gelince; 6-15 yaş arası adaylardan Quaresma, Atiba ve Oğuzhan'ın yaptığı hareketlerin tekrarlanması istenecek.
Genç yetenekler,
çektikleri görüntülerini proje kapsamında
oluşturulan sisteme yükleyecekler. Beşiktaş Futbol Akademileri Sportif Direktörü Gökhan Keskin ve ekibi, elde edilen görüntüleri tek tek izleyecek.
Çeşitli illerden belirlenen
futbolcu adayları, yaş gruplarına göre
İstanbul'da son bir elemeden geçirilecekler. Futbol adına gelecek vadeden isimler belirlenip, Beşiktaş'ın altyapısına yerleştirilecek. Türkiye ve Almanya'yı kapsayan proje sayesinde 1 milyona yakın etkileşim, yani aday başvurusu bekleniyor
.