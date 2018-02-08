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’e rotasyon yok!

Ön liberonun yanı sıra gerektiğinde stoper ve sağ bekte görev yapan , ’in vazgeçilmezi oldu

Giriş Tarihi: 8.2.2018
Medel’e rotasyon yok!
'a geldiği ilk dönemde fazla forma şansı bulamamaktan yakınan ve bunu zaman zaman davranışlarına da yansıtan Gary , çok çalışıp 8 kilo verdikten sonra 'in gözüne girmeyi başardı. Güneş, lig ve kupada sık sık rotasyona gidip, birçok oyuncusunu kulübeye çekerken, 30 yaşındaki Şilili yıldıza dokunmadı. Bunda Medel'in, gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen, takımdaki eksiklere göre, stoper ve sağ bekte de görev yapabilmesi etkili oldu.

Asıl mevkisi ön libero olan, sağ bek ve stoper mevkilerinde de sahaya çıkan sağ ayaklı Medel, bu sezon 23 resmi maçta 1518 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.

VE TOSİC TAKIMLA ÇALIŞTI
Beşiktaş, Karabük maçının hazırlıklarına başlarken, sakatlıkları geçen Atiba ve takımla çalıştı. İki yıldızın Şenol Güneş'in tercihleri doğrultusunda görev alabilecekleri açıklandı. Türkiye Kupası'ndaki G.Birliği karşılaşmasında oynayan futbolcular, dünkü idmanda yenileme antrenmanı yaptı.



'HAYATA GÜLÜMSE'
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Spor ile Hayata Gülümse' projesi kapsamında, Çankırı'dan gelen şehit çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuklar, G.Birliği-Beşiktaş maçını izledi. Çocuklar, daha sonra Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.



'GÜZEL ADAM SÜREYYA' CAMİAYI BİR ARAYA GETİRDİ
1981 yılından bu yana Beşiktaş'ın emektarı olan malzemeci Süreyya Soner'in anılarından oluşan 'Güzel Adam Süreyya' filminin ilk gösterimi dün yapıldı. Galaya Başkan Fikret Orman, teknik heyet ve futbolcular katılırken Orman'ın bu selfiesi büyük beğeni topladı
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