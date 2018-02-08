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, Giresunspor ile ilk idmanına çıktı

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktör ile 3 aylık sözleşme imzaladı

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 21:00
Yılmaz Vural, Giresunspor ile ilk idmanına çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Teknik Direktör ile 3 aylık sözleşme imzaladı. Yılmaz Vural, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurarak, "41 Yıllık özlemi gidermek üzere" dedi.
Akın Çorap Giresunspor, Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdıktan sonra deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile anlaşmıştı. Yeşil-beyazlılar, Yılmaz Vural ile 3 aylık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın ardından Vural, takımın başında ilk idmanına çıktı. İstanbul'da hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip hafta sonu Eskişehirspor deplasmanına çıkacak.
Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozbağ, Yılmaz Vural ile 3 aylık bir anlaşma yapıldığını belirterek, "Camiamıza hayırlı olsun. Önceliğimiz memleketimizin takımını iyi yerlere getirmek. Çok şükür bugüne kadar geldiğimiz noktada bunları yönetim kurulumuzla başardık. Bundan sonrada aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Hocayla üç aylık bir birlikteliğimiz olacak. Lig sonuna kadar hayalimizi kovalamaya devam edeceğiz. Tekrardan anlaşmanın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Akın Çorap Giresunspor'u yeni hocası Yılmaz Vural'ın yardımcılıklarını yapacak isimlerde netleşti. Buna göre, Vural'ın yardımcıları şöyle:
"İlyas Kahraman, Cenk Özcan, Mehmet Demirtaş, Cemal Tosun, Namet Ateş, İzzet Karakulak."

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Yılmaz Vural, Giresunspor ile ilk idmanına çıktı
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