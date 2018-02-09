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idmana çıkmadı

'da gribal enfeksiyon geçiren bugünkü antrenmana katılmadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 14:21
Belhanda idmana çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u 4-1 yenerek yarı finale yükselen 'da gözler, Antalyaspor maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Gribal enfeksiyon geçiren Younes antrenmana katılmazken, hafif sakatlıkları olan Selçuk İnan ile Hakan Balta ise salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Belhanda idmana çıkmadı
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