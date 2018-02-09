Galatasaray, Yarı finalde Akhisarspor'a rakip oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2.maçında Galatasaray, Atiker Konyaspor'u sahasında ağırladı. 2-2'nin rövanşında Galatasaray evinde 4-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve Akhisarspor'a rakip oldu.

GALATASARAY 4-1 ATİKER KONYASPOR

Galatassaray 0-1 Konyaspor : Fofana 14'



Galatasaray 1-1 Konyaspor : Serdar Aziz 17'

Galatasaray 2-1 Konyaspor: Gomis 52'



Galatasaray 3-1 Konyaspor: Gomis 87'

Galatasaray 4-1 Atiker Konyaspor: Rodrigues 90+1'

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Belhanda'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gomis'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



14. dakikada sol kanatta topla buluşan Fofana'nın ceza sahasına girip, son yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'ya çarparak ağlara gitti. 0-1



17. dakikada sol kanattan Sinan'ın ceza sahasına ortasında topa arka direkte Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



25. dakikada Nagatomo'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Feghouli'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

30. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinde kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Galatasaray öne geçti. Nagatomo'nun soldan yaptığı ortada ceza sahasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası üzerinde Gomis'in önünde kaldı. Gomis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

65. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasında arka direkte Feghouli'nin yakın mefaden yaptığı sert kafa vuruşunda, kaleci Carlgren ayaklarıyla topu çıkardı.

75. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Gomis'in dönerek yaptığı sert vuruşta, kaleci Carlgren son anda topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

88. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın şık ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Gomis, hızla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fransız golcü, kaleci Carlgren'i çalımladıktan sonra topu filelere gönderdi: 3-1

90+1. dakikada Galatasaray maçın skorunu belirledi. Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Gomis'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren'den döndü. Rodrigues, kale sahası önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara attı: 4-1.

Galatasaray, müsabakadan 4-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Nagatomo, Serdar, Hakan, Linnes, Selçuk, Donk, Belhanda, Sinan, Feghouli, Gomis

ATİKER KONYASPOR: Patrick, Skubic, Selim, Volkan, Ferhat, Jonsson, Amir, Vedat, Fofana, Orkan, Eto'o

MUSLERA'DAN VAZGEÇMEDİ

Teknik direktör Fatih Terim, ligde sarı kart cezalısı durumuna düşmesine karşın kaleci Fernando Muslera'dan bu müsabakada da vazgeçmedi.

Ligdeki Demir Grup Sivasspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezası nedeniyle Antalyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan Muslera, kupada yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği bu önemli karşılaşmada Terim'in yine tercihi oldu.

Muslera'nın yokluğunda Antalyaspor maçında kaleyi koruması beklenen Cedric Carrasso'nun bu müsabakada da kalede olması bekleniyordu.

SAMUEL ETO'O İLK KEZ

Atiker Konyaspor'un ara transferde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Galatasaray önünde yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Eto'o, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde kendisine yer buldu.

GOMİS ÖNCE TRİBÜNE, SONRA TERİM'E KOŞTU

Sarı-kırmızılı ekibi Atiker Konyaspor önünde 2-1 öne geçiren golü atan Bafetimbi Gomis, sevincini taraftarlarla ve teknik direktör Terim'le paylaştı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında attığı golün ardından önce kale arkasındaki taraftarlara giderek formasındaki Galatasaray armasını öpen Gomis, daha sonra ise yedek kulübesine koşup, Terim'e sarıldı. Gomis'in bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı.

Müsabakayı 2 golle tamamlayan Gomis, karşılaşma sonunda taraftarların çağrısıyla orta sahaya gelerek "üçlü" çektirdi.

SERDAR AZİZ MAÇI TAMAMLAYAMADI

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak durumunda kaldı.

Karşılaşmanın son bölümünde sağ ayak bileğini tutarak yerde kalan Serdar, ardından bir süre daha maça devam ettikten sonra tekrar ağrı hissedince sağlık heyetini çağırdı.

Fatih Terim, Serdar Aziz'i daha fazla riske etmeyerek oyundan aldı ve yerine 84. dakikada Maicon'u sahaya sürdü.

FERHAT ÖZTORUN SAKATLANDI

Atiker Konyasporlu oyuncu Ferhat Öztorun, maçın henüz ilk dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 8. dakikasında Feghouli'nin müdahalesiyle yerde kalan Ferhat, saha kenarına alınarak ilk müdahalesinin yapılmasının ardından, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Ferhat'ın yerine 11. dakikada Eren Albayrak oyuna girdi.