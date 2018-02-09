Kanarya’nın kozu Valbuena!

Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak kritik Başakşehir maçı öncesi, en çok merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Fransız yıldız Mathieu Valbuena'yı pazar akşamı ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Kocaman'ın bu kararında, Valbuena'nın Gençlerbirliği önündeki etkisinin yanı sıra takım oyununa yatkınlığının olduğu bildirildi. Kocaman'ın, ayağında fazla top tutmayan, bununla birlikte önemli hücum aksiyonlarında direkt olarak yer alan Valbuena'nın daha fazla tek top oynadığını gözlemlediği ifade edildi.

İSMAİL KADRODA YOK

İsmail, G.Birliği maçı öncesi antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kasığından yaşadığı problemin tam olarak geçmediği ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

PFDK'DAN AĞIR FATURA

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, G.Birliği maçı sonrası kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK, ayrıca Aykut Kocaman'a aynı maçın sonundaki demeçleri nedeniyle 1 maç men cezası verirken, statta çıkan olaylar nedeniyle de kulüp 200 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kocaman cezasını Giresun maçında çekmiş oldu. Bu arada Aziz Yıldırım, 7 Şubat'ta kulübün sitesinden yapılan açıklama nedeniyle bir kez daha PFDK'ya sevk edildi.