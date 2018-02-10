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’u ’le kilitleyecek

Kocaman, defanstaki yıldızından yarınki Başakşehir maçında özellikle hava toplarında ’un dibinde olmasını istedi

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018
Adebayor’u Roman Neustadter’le kilitleyecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarın maçta savunmanın göbeğinde görev yapacak Neto ve Neustadter'e konusunda önemli bilgiler verdi. Oyuncunun hava hakimiyetinin çok yüksek olduğu, sırtı dönük de çok rahat top aldığını anımsatan Kocaman, iki stoperini Togolu oyuncuyu önden marke etmeleri konusunda uyardı. Adebayor'un sırtı dönük top almaması halinde etkisinin azaldığını tespit eden Kocaman, hava topu mücadelelerinde ise 'in oyuncuyla eşleşmesini istedi.

BREZİLYA'DA GİULİANO ALARMI
Fenerba hçe 'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano'nun omuzundan yaşadığı sakatlık Brezilya Milli Takımı'nı da alarma geçirdi. İki haftadır sarı-lacivertli formadan uzak kalan yıldız futbolcunun son durumunu öğrenmek için Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin iki yardımcısı İstanbul'a gelecek. Lazaro ile Matheus Bachi, 23 Şubat Salı günü Samandıra Tesisleri'nde olarak, F.Bahçe Sağlık Ekibi ile görüşecek ve Giuliano'nun durumu hakkında bilgi alacaklar.
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Adebayor’u Roman Neustadter’le kilitleyecek
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