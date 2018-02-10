Adebayor’u Roman Neustadter’le kilitleyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarın maçta savunmanın göbeğinde görev yapacak Neto ve Neustadter'e Adebayor
konusunda önemli bilgiler verdi. Oyuncunun hava hakimiyetinin çok yüksek olduğu, sırtı dönük de çok rahat top aldığını anımsatan Kocaman, iki stoperini Togolu oyuncuyu önden marke etmeleri konusunda uyardı.
Adebayor'un sırtı dönük top almaması halinde
etkisinin azaldığını tespit eden Kocaman, hava topu mücadelelerinde ise Roman Neustadter
'in oyuncuyla eşleşmesini istedi. BREZİLYA'DA GİULİANO ALARMI
Fenerba hçe 'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano'nun omuzundan yaşadığı sakatlık Brezilya Milli Takımı'nı da alarma geçirdi. İki haftadır sarı-lacivertli formadan uzak kalan yıldız futbolcunun son durumunu öğrenmek için Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin iki yardımcısı İstanbul'a gelecek. Fernando
Lazaro ile Matheus Bachi, 23 Şubat Salı günü Samandıra Tesisleri'nde olarak, F.Bahçe Sağlık Ekibi ile görüşecek ve Giuliano'nun durumu hakkında bilgi alacaklar.