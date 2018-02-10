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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 10.2.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 16:00
Gençlerbirliği - Trabzonspor (Canlı)

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını Alper Ulusoy yönetiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN)

Takımların ilk 11 ve yedekleri şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sergey Politevich, Luccas Claro, Florentin Pogba, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Stephane Sessegnon, Marko Milinkovic, Petar Skuletic
Yedekler: Taha Demirtaş, Mert Çetin, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Diallo Guidileye, Aydın Karabulut, Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş, Jailton Paraiba, Deniz Yılmaz

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Filip Novak, Okay Yokuşlu, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür, Jose Sosa, Matus Bero, Hugo Rodallega
Yedekler: Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Jan Durica, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Olcay Şahan, Fabian Castillo, Batuhan Artarslan, Dame N'Doye

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Gençlerbirliği - Trabzonspor (Canlı)
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