Gomis’i bırakmam

"Biz büyük bir aileyiz. Bu aile içerisinde oyuncularımı mutlu etmek ve doğruları söylemekle sorumluyum. Gomis'e de yeteneklerini hatırlattım"



Konyaspor'u 4-1 yenerek kupada yarı finale kalan G.Saray, ligdeki Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlarken, çalışma öncesi teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarıyla sohbet etti. Terim'e Bafetimbi Gomis'e transfer dönemi 28 Şubat'ta sona erecek Çin'den teklif geldiği yönündeki haberler soruldu. Tecrübeli çalıştırıcı bunun üzerine, "Gomis ile ilgili istek olması çok doğal ama isteyenin bunu resmi kanaldan kulübe bildirmesi lazım ki bizim de haberimiz olsun. Ayrıca o bölgede eksiğimiz var. Sakatlık dışında herhangi bir eksikliğimiz olmamalı. Gomis çok ihtiyacımız olan bir oyuncumuz. Öyle bir şey henüz bize gelmiş değil, gelse de şu an için itibar edeceğimiz bir konu olmaz. O konuyu ciddiye almıyorum" dedi.

BÖYLE BİR DÖNÜŞ YAPMASINA GERÇEKTEN ÇOK SEVİNDİM

Gomis'e yaptığı uyarılarda hakkında da konuşan Fatih Terim, "Sakatlığı oldu, antrenmana çıkamadı, maç oynayamadı. Tatsız zamanlar yaşadı. Biz koca bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde onları mutlu etmek ve doğruları söylemekle sorumluyum. Kendisiyle teke tek görüşmelerimiz de oldu. Gomis'in böyle bir dönüş yapmasına gerçekten çok sevindim. Kendisine ne kadar yetenekli olduğunu hatırlattım. Böyle oynamanın doğru olduğunu anlattım. Belhanda'ya da daha çok sorumluluk almasını söyledim" diye konuştu.



FATİH TERİM HER ŞEYİ TEK TEK AÇIKLADI

Belhanda, Selçuk İnan, Nagatomo ve Linnes'in iyi performans sergilediğini söyleyen Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

Linnes çok profesyonel, efendi ve düzgün bir oyuncu. Profesyonellik ve ciddiyet deyince akla gelebilecek bir isim... Bunun yanı sıra Eren Derdiyok da çok güvendiğimiz bir futbolcu. Eren'in, sahada birçok şeyi yapabilecek önemli yetenekleri var...

Fernando'nun haftaya İstanbul'a dönmesini bekliyoruz. Yarın (bugün) bir görüşme yapacağım, dönüşü daha da erken olabilir. Doktor ile beraber geliş tarihini netleştireceğiz. Bu görüşmeden sonra işin ismini daha rahat koyabiliriz.

Malaga, Ahmet'i istiyordu. Ben de oynamasını istediğim için izin vermiştim. Prosedür nedeniyle transfer olmadı. Ahmet şimdi bizimle. Her oyuncuya ihtiyacımız var.

Bu hafta ligde Antalyaspor ile zorlu bir maç oynayacağız. Takımın başında Hamza Hamzaoğlu var. Hamza, Galatasaray'a hem oyuncu hem de hoca olarak hizmet etmiş biri. Benim de hem oyunculuğumu hem de yardımcılığımı yapmış çok sevdiğim aile dostum, arkadaşım, meslektaşım. İki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur.

GALATASARAY'DA FATİH TERİM, İDEAL KADROYU ARIYOR



FLORYA'YA JAPON MİSAFİR

Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim ve Japon futbolcu Yuto Nagatomo ile buluştu. Ehara, "Yuto'nun Galatasaray'da çok başarılı olmasını istiyoruz" dedi. Japon sol bek ise "Ben eskiden Galatasaray'ı çok seviyor ve tutuyordum. Şimdi transfer oldum ve elimden geleni yapacağım" diye konuştu.