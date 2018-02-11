1 puana abone

¦ Hocalar birbirine yine üstünlük kuramadı. Daha önce görevde olduğu Sivas ve Antalya ile Ümit Özat'ın çalıştırdığı Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne karşı da Rıza Çalımbay, sahadan 1-1'lik skorlarla ayrılmıştı. Dün de 0-0'lık sonuçla eşitlik bozulmadı.

¦ Ankara'da 4 sezondur kazanamayan Trabzon, yine 3 puana hasret kaldı. En son 2012- 13 sezonunda rakibini deplasmanda 4-0 yenen Fırtına, sonrasında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

¦ İKİ TAKIM da hocalarıyla yenilmiyor. G.Birliği, Ümit Özat'la en son 13. haftada Osmanlı'ya 2-0 kaybetti. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise 9. haftada Malatya'ya 1-0 yenildi.

¦ Trabzonspor dünkü maçla bu sezon deplasmandaki yenilmezlik serisini 6'ya çıkardı. Bordomavililer dış sahada en son Malatya'ya yenildikten sonra Kayseri, Karabük, Konya ve G.Birliği'nden beraberlikle döndü. Sivas ve Kasımpaşa'yı yendi.

¦ Fırtına, Süper Lig'de son 5 maçından beraberlikle ayrıldı. (Karabük, Konya, F.Bahçe, Göztepe, G.Birliği)

¦ Gençlerbirliği evindeki son yenilgisini 12. haftada Kayseri'den aldı. Sonrasında 19 Mayıs Stadı'nda Sivas ve Konya'yı yenerken, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

BEN DE BİLMİYORUM!

Ankara'da tribünler ile Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Takımlarını 19 Mayıs Stadı'nda yalnız bırakmayan bordo-mavililer, bekledikleri gol gelmeyince, "Takım niye oynamıyor" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine tribünlere dönen Çalımbay "Ben de bilmiyorum" dedi. Tezahüratlarıyla takımlarını ateşleyemeyen taraftar, rakibi kızdırmak için Başkent'in bir alt ligde mücadele eden takımı "Ankaragücü" için tempo tuttu.

'HER ŞEYİ YAPTIK'

G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat maçtan sonra kaçan pozisyonlara isyan etti: "Kazanmak için her türlü hamleyi yaptık. Bütün ofansif oyuncuları sahaya sürdük. Bu kadar bol pozisyona girip, kaçırdığımız maç yok. F.Bahçe maçında bir pozisyon çok tartışıldı, Beşiktaş maçında net faulden gol yedik. Bu takımlar hakem hatasından puan kaybetse tolare edebilir, bizim şansımız yok."

KAPASİTELERİNİ AŞMALILAR!

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonrası şunları söyledi: "Elimizdeki oyuncular, kapasitelerinin üzerine çıkabilirse güzel şeyler olabilir. Takımı sıkıntılı bir yerde aldık, iyi yerlere getirdik. Daha da iyi yerlere gideceğiz. Penaltıyı atsak her şey daha farklı olacaktı. Arkadaşımız iyi penaltıcı. Devre arası bazı şeyler istedik ama kulübün de bazı durumları var."

YETİŞ KRAL!

Trabzonspor Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği son iki maçta (Göztepe, G.Birliği) golü unuttu. 17 golü olan Burak, Karabük (1), Konya (2) ve F.Bahçe (1) maçlarında attığı 4 golle takımına toplam 3 puan kazandırmıştı. Milli yıldızın oynamadığı Göztepe karşılaşmasının ardından G.Birliği mücadelesi de golsüz bitti.