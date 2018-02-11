"Karabükspor kulüp olarak düşmüşler. Gelecek senenin takımını yapmışlar sanki. Alanya'yı yendiler geçen hafta ama maç bu hafta beklendiği gibi geçti. Beşiktaş'ın Negredo'nun tamamen kendisine gelebileceği bir maçtı ama olmadı. Babel'in şovu ve tek kaleye yakın bir maç. Oğuzhan'da bir telaş var ama sakin kaldığında müthiş oynuyor. Negredo biraz daha tanısa Oğuzhan'ı çok daha iyi paslar alabilir"

"2-0'lar aslında tehlikeli skorlardır ama bu maç için geçerli değil. Bu maç 6-7'ye doğru gider gibi gözüküyor. Beşiktaş %1000 favori olduğu maçta öyle oynuyor. Ağır siklet ile hafif siklet maçı gibi bir karşılaşma oynanıyor. Kulüp olarak havlu atmışlar gibi gözüküyor."

"Aslında Beşiktaşlıların hayal ettiği Türkiye 11'i bu... Şenol hocayı tebrik ediyorum, Oğuzhan konusunda ısrar etti. İkinci yarı ama değiştirebilir sarı kartı da var. Beşiktaş'ın Bayern Münih, Fenerbahçe, Başakşehir maçları var."

"Böyle 2 tane bek, böyle iki tane böyle oyuncular varken Beşiktaş'ta 15 golün altında atanı dövüyorlardı. Cenk, Gomez, Aboubakar bunlar hep attı. Negredo da bu maçta hat-trick yapıp kendisini toplayabilir. Negredo kadar tecrübeli de olsanız panik vuruşları yapabiliyorsunuz Çok büyük oyuncular başka şeyler deneyebilir. Quaresma tipik, Vodafone'un uçan oyuncusu..."

"Talisca'nın golünde Karabüklü oyuncu vuramadı, Talisca yüzünden vuramamazlık yapmadı yani o ıskalayınca da Talisca şık bir gol attı."