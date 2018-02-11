Bu maçı kaçıramam

Fenerbahçe'de hafta başından bu yana merak edilen, "Giuliano oynayacak mı?" sorusunun yanıtı dün yapılan antrenmanda belli oldu. Brezilyalı'nın hafta başından bu yana yapılan antrenmanlardaki performansı yeterli bulundu ve bugün oynanacak zorlu Başakşehir mücadelesinde ilk 11'e alınması kararlaştırıldı. Göztepe maçında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle 3 gün askılıkla gezen Giuliano, beklenenden 1 hafta önce antrenmanlara katılmıştı. Brezilyalı yıldız, sağlık heyetinin, "Üzerine düştüğünde veya ikili mücadelelerde zorladığında omzundaki sakatlık daha uzun süreli olarak tekrarlayabilir" uyarısına rağmen "Kendimi kollayarak oynarım. Sorumluluk benim" diyerek takıma dahil oldu. Bu hafta tüm antrenmanlarda yer alan Giuliano'nun performansı, teknik heyet tarafından olumlu bulundu.

ÖN ALANDA BASKI YAPACAK

Aykut Kocaman'ın özellikle ön alanda baskı konusunda takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü Giuliano'nun aşırı oynama isteği nedeniyle bu yönde karar verdiği bildirildi. 27 yaşındaki oyuncu maça başlayacak, ilerleyen dakikalarda fizik olarak düşüş gözlenirse oyundan alınacak.

KOCAMAN'IN SEÇİMİ: SOLDADO&VALBUENA

F.Bahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Başakşehir maçı öncesinde 2 bölge için kararsızlık yaşıyor. İleri ikilide Giuliano'nun yanında kime forma vereceği konusunda henüz net karar verilmedi. Kocaman, Soldado, Fernandao ve Alper arasından tercih yapacak. Soldado bu bölgede en kuvvetli aday. Valbuena'nın hücum katkısı nedeniyle bu oyuncuyu sol kanatta kullanmak isteyen Kocaman, Başakşehir'in en etkili hücum bölgesi olan Caiçara-Visca ikilisine hücumla karşılık vermek istiyor.

1 SORU 1 CEVAP ÖMER ÜRÜNDÜL

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Yenilirse F.Bahçe saf dışı kalır?

¦ Başakşehir ile Fenerbahçe arasında kritik bir maç oynanacak. Bu maçta alınacak sonuç zirve yarışını nasıl etkiler?

Zirveyi direkt ilgilendiren maçlardan bir tanesi... Başakşehir'in sahasındaki Fenerbahçe ve bir hafta sonraki Trabzonspor deplasmanı kendileri için hedef maçlar. Fenerbahçe kaybederse lige havlu atar. Tabii ki kazanmak mecburiyetinde ama beraberlikte de yine şansını sürdürür. İki takımın da bu maç için önemli eksikleri var. Başakşehir oturmuş bir sisteme sahip, Fenerbahçe için ise bu maçta temel plan direkt iki deneyimli ön liberosuyla sahaya çıkacak: Mehmet Topal ve Josef de Souza. Topun daha fazla Başakşehir'de kalacağı, Fenerbahçe'nin de geride alan daraltıp kazandığı toplarda da dikine çabuk ataklarla da ofansif girişimlerini sergileyeceği bir maç olacak.

ŞENER İLE DEVAM

Aykut Kocaman'dan formayı kapan bir diğer isim Şener oldu. Kupadaki Giresun maçında sakatlığını atlattığı gözlenen Şener, Başakşehir maçına da 11'de başlayacak.. Isla yaşadığı sakatlık sonrası eski performansına ulaşamaması nedeniyle kulübeye çekildi.

?BAŞAKŞEHİR CEPHESİ



Derbide Emre'nin yerine İrfan Can



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun yerine Fenerbahçe derbisinde kimi oynatacağına karar verdi. 54 yaşındaki teknik adamın, orta sahada Mahmut Tekdemir'in yanında İrfan Can Kahveci'ye görev vereceği öğrenildi. İrfan, bu sezon lig, kupa ve Avrupa kulvarında 14'ü ilk 11'de toplam 22 maçta görev yaptı. Futboluyla Abdullah Avcı'nın gözüne giren 22 yaşındaki oyuncu, 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

Başakşehir evinde kral

Medipol Başakşehir, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen lacivert-turunculu takım, müthiş performansını bu sezona da taşıdı ve serisini 31 maça çıkardı. Maç başına 2.54 puan ortalaması tutturan Abdullah Avcı'nın talebeleri 24 galibiyet alırken, 7 maçta da bir puana razı oldu. Başakşehir evinde ligdeki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlı maçında 3-2'lik skorla almıştı.