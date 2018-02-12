Beşiktaş, maç erteleme talebinde bulunmayacak

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah-beyazlı takımın kadrosunun tüm kulvarlarda mücadele edecek şekilde planlandığını ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) maç erteleme talebinde bulunmayacaklarını söyledi.

Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan ertelemelerde hem TFF'nin hem de rakip takımların Avrupa mücadelelerini milli bir dava olarak gördüklerini hatırlatarak, "Kendi aramızda konuyu görüştük. Lig maçlarında erteleme talebi düşüncemiz zaten hiç olmamıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak ilk maçın ertelenip ertelenmemesi için talepte bulunmayı değerlendirdik. Fakat rakiplerimizin yaptığı açıklamalardan sonra maç ertelemenin beraberinde polemikleri getireceğini düşündük." diye konuştu.

Beşiktaş'ın Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olduğunu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alacakları güzel sonuçlarla herkese moral vermek istediklerini aktan Mahmutyazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın kadrosu tüm kulvarlarda mücadele edecek kadar güçlü. Tüm maçlarımızı kazanıp hem ligde hem de kupada yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizin tek temsilcisiyiz. Bu, milli bir dava olarak da değerlendirilebilir. Bayern Münih karşısında ülkemize moral verecek sonuçlar almak istiyoruz. Son olarak teknik kadromuzla olayı değerlendirdik. Maç ertelemenin beraberinde polemikleri getireceğini gördük. Bizim henüz böyle bir talebimiz olmamasına rağmen bir anda ortaya çıkan tepkilerden rahatsız olduk. Maçların ertelenmesi için talepte bulunmayacağız. Tek isteğimiz taraftarlarımızın takımlarını her zeminde desteklemeleridir. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacağımız Bayern Münih maçlarında da başarılı sonuçlar elde edip milletimizi sevindirmek istiyoruz."

AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ?

Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih'le yapacağı maçları gerekçe göstererek, Fenerbahçe'yle oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ertelenmesi isteğinin sorulmasına şu cevabı vermişti.

"Biz 2012-2013 sezonunda oynanabilecek 65 maçın 64'ünü oynadık. Bir kere bile böyle bir talebimiz olmadı. Sezon başında belli olan bir fikstür, çok anlamlı bir talep değil. Yanlış anlaşılmasın, doğru neyse o yapılsın. Beşiktaş'ın, Bayern Münih maçı ile bizim kupa müsabakasının alakası yok. Bu talebin anlamını ben anlamadım. Maçın olduğu tarihe bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bizim de bundan faydalanma durumumuz yok. Yanlış bir talep."

Erteleme kararının alınacağını düşünmediğini dile getiren Kocaman, "Fenerbahçe maçından sonra Bayern Münih karşılaşması olur, ulusal durum deriz, bizi o dönemde düşünmeyenlere rağmen ben düşünürüm o zaman. Öyle bir şey de yok. Sanmıyorum erteleme olacağını." değerlendirmesinde bulunmuştu.