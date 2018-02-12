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'ten şehitler için başsağlığı mesajı

'ın golcüsü , "Tanrı'dan şehitlerimiz için rahmet, aileleri ve tüm 'ye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 11.2.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 02:02
Gomis'ten şehitler için başsağlığı mesajı
'ın Senegal asıllı golcüsü Bafetimbi , Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin bölgesinde yürütülen 'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Gomis'in sosyal medya hesabı 'dan paylaştığı fotoğrafta, Afrin'de dün şehit düşen 11 askerin isimleri ve Türk bayrağı yer aldı. Gomis'in paylaşımında, "Başın sağ olsun m" yazısı bulundu.

Bafetimbi Gomis, paylaşımında, "Belki bizler için hayat devam ediyor ama 11 şehidin ailesinin evine ateş düştü. Tanrı'dan şehitlerimiz için rahmet, aileleri ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni alırken, birçok takipçisi de yorumlarla Gomis'e teşekkür etti.

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Gomis'ten şehitler için başsağlığı mesajı
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