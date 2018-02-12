Gövde gösterisi

Fenerbahçe
maça önde baskıyla başladı... 2'de Fernandao'nun kaptığı topu Dirar Giuliano'ya çıkardı, Brezilyalı direk dibinden dışarı vurdu.
19'da Başakşehir
yine çıkarken kaptırdı, yine Giuliano vurdu bu kez direk izin vermedi.
31'de aynı hatayı 3. kez yapan Başakşehir'i Fernandao cezalandırdı. Brezilyalı karşı karşıya Babacan'ı sol ayağıyla avladı: 0-1...
İkinci yarıya Başakşehir'in hırslı görüntüsüyle girildi. Ancak gol yine sarı-lacivertlilerden geldi. Yine çıkarken kaptırılan topu Isla ortaladı, Fernandao 100. maçında 'duble' dedi.
Fenerbahçe sıkıntılı gittiği deplasmanda puan farkını ikiye indirmekle kalmadı, ilk maçta rakibine 3-2 yenilen Kanarya olası puan eşitliğinde ikili averajda da öne geçti. ÇİFTE GOLLE DALYA KEYFİ
Fenerbahçeli Fernandao dün Süper Lig
'deki 100. maçına çıkarken, kariyeri için anlamlı günde Başakşehir filelerini iki kez havalandırdı. Süper Lig'e 25 Ocak 2014'te Bursaspor'un Eskişehir'i 3-1 yendiği maçla 'Merhaba' diyen Brezilyalı, yeşil-beyazlı takımla 48, sarı-lacivertli forma ile 52 karşılaşmada ter döktü. 2014-15 sezonunda 32 maçta 22 gol atarak Süper Lig'de krallık sevinci yaşayan Fernandao bu sezon ligdeki 3. golüne ulaştı. Golcü futbolcu 11 başladığı 3 maçta 3 gol attı. Diğer golü 18. hafta 2-1 kazanılan Göztepe karşılaşmasında bulmuştu. FERDİ ATTI, VOLKAN COŞTU
Fernandao'nun attığı ilk golde taraftarlarının önünde kayarak sevinen, ikinci golde ise Kocaman'a sarılan Volkan, 4 maç sonra kalesini gole kapattı. HULK FERNANDAO!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, ilk golden sonra süper kahraman yeşil dev adam olarak bilinen Hulk gibi kollarını önde birleştirerek sevindi. Bu sevinci Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo da yapıyor. SOYUNMA ODASINDA OPERASYON!
Fenerbahçe misafir olduğu statta oyuncularını motive etmek için soyunma odasını sarı lacivert renklerle kapladı. Normalde turuncu olan soyunma odası için özel duvar kağıtları ve posterler yapıldı. Takım gelmeden soyunma odası bu duvar kağıtları ve posterlerle kaplanarak sarı-lacivert bir ortam oluşturuldu. Maç bitince, tüm kağıtlar söküldü. 3 PUANDAN FAZLASI 1-
F.Bahçe, Başakşehir'in yeni stadında ilk kez kazandı. (4 resmi maçtan 3'ünü turuncu-lacivertliler kazanmış, bir maç beraberlikle bitmişti.) 5-
Başakşehir'in Süper Lig'deki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. (Ev sahibi ekip 10 Aralık'ta Sivas'a kaybetmiş sonrasında 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.) 8-
F.Bahçe, Başakşehir'i 8 sezon sonra deplasmanda yendi. (Tek deplasman galibiyetini 2010 yılında Kocaman yönetiminde 1-0'lık sonuçla almıştı.) 14-
F.Bahçe Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. (Kanarya en son 29 Eylül'de Akhisar'a kaybetti. Sonrasında 6 B-8 G aldı.) 31-
Başakşehir'in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. (Turuncu-lacivertliler ligde sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a 3-2'lik skorla almıştı.) İKİ DERBİLİ 5 HAFTA
Alanya (4-1)
Beşiktaş (d) (1-2)
Akhisar (0-1)
Y.Malatya (d) (1-3)
G.Saray (0-0)