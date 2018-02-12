Helal olsun Cengiz

Roma, İtalya Serie A 24'üncü hafta mücadelesinde misafir ettiği Benevento'yu 5-2 mağlup ederken, gecenin kahramanı Cengiz Ünder
oldu. Roma Olimpiyat Stadı'nda perdeyi misafir takım açtı. Guilherme, 7. dakikada Benevento'yu öne geçirdi. Federico Fazio, 26'da eşitliği sağladı. Soyunma odasına 1-1 gidilirken, ikinci yarı Cengiz Ünder dengeleri değiştirdi. Milli futbolcumuz, 59'da Edin Dzeko'yu golle buluştururken, 62 ve 75'te hünerli sol ayağını konuşturarak ağları havalandırdı.
Brignola, 76'da farkı ikiye indirdi. Defrel, 90'da penaltıdan tabelayı belirledi: 5-2.
Cengiz Ünder, Serie A'da bir karşılaşmada iki gol atan dördüncü Türk oldu. Daha önce Şükrü Gülesin, Aziz Bülent ve Emre Belözoğlu aynı başarıyı göstermişti.