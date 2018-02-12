Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Helal olsun Cengiz

Helal olsun Cengiz

Roma forması altında ilk golünü geçen hafta atan milli futbolcu, dün ise iki gol ve bir asistle Benevento karşısında farkı getidri

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Helal olsun Cengiz
Roma, İtalya Serie A 24'üncü hafta mücadelesinde misafir ettiği Benevento'yu 5-2 mağlup ederken, gecenin kahramanı oldu. Roma Olimpiyat Stadı'nda perdeyi misafir takım açtı. Guilherme, 7. dakikada Benevento'yu öne geçirdi. Federico Fazio, 26'da eşitliği sağladı. Soyunma odasına 1-1 gidilirken, ikinci yarı Cengiz Ünder dengeleri değiştirdi. Milli futbolcumuz, 59'da Edin Dzeko'yu golle buluştururken, 62 ve 75'te hünerli sol ayağını konuşturarak ağları havalandırdı. Brignola, 76'da farkı ikiye indirdi. Defrel, 90'da penaltıdan tabelayı belirledi: 5-2.



Cengiz Ünder, Serie A'da bir karşılaşmada iki gol atan dördüncü Türk oldu. Daha önce Şükrü Gülesin, Aziz Bülent ve Emre Belözoğlu aynı başarıyı göstermişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Helal olsun Cengiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN