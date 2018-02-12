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Kredisi bitti

Tudor’dan 4 mağlubiyeti olan Aslan’ı teslim alan Terim’in büyük sınavı... Şampiyon olduğu sezonlarda beş yenilgiden fazlasını almayan , bitime 14 hafta kala kredisini bitirdi. Sarı-kırmızılı ekipte parola, yenilmeden Mayıs'a gitmek..

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018
Kredisi bitti

yönetiminde, Sivas'tan puan alamadan dönen 20 haftada 5 yenilgiye ulaştı. Sarı-kırmızılı takım tarihinde şampiyon olduğu 20 sezonun hiçbirinde 5'ten fazla mağlubiyet görmedi. Hırvat teknik adam Tudor yönetiminde ligin ilk yarısında Başakşehir, , ve Yeni Malatya deplasmanlarında mağlup olan sarı-kırmızılı takım sezonun ilk 10 haftasında puan farkını açtığı ezeli rakiplerine devre biterken yakalanmıştı. Son 2 şampiyonluğunda 5'er yenilgi ile sezonu tamamlayan Cimbom, Terim ile ek mağlubiyetini Sivasspor deplasmanında almıştı. Aslan'ın hedefi Antalyaspor maçıyla galibiyet serisini başlatmak.

ASLANTEPE'DE ZİRVE AKŞAMI
G.saray, Başakşehir'in F.Bahçe'ye yenilmesiyle yeniden liderlik şansını yakaladı. Geçen hafta Sivas'ta bu fırsatı kaçıranAslan, Stadı'nda Antalya'yı yenerse zirvenin yeni sahibi olacak. Fatih Terim'in kupadaki Konya maçındaki dizilişle devam etmesi bekleniyor. Sistemini 2-5-3 olarak açıklayan İmparator, geride Maicon- Serdar ikilisini oynatacak. Orta sahada Donk-Selçuk- Belhanda, sağ kanatta Mariano solda Nagatomo görev yapacak. Hücum hattında Feghouli-Gomis- Rodrigues gol arayacak.

MUSLERA YOK CARRASSO VAR
Galatasaray'ın Antalya sınavında sakatlıkları süren Denayer ve Fernando dışında kart cezalısı Muslera da forma giyemeyecek. Konyaspor ile oynanan kupa rövanş maçında kaleyi Eray yerine Muslera'ya veren Fatih Terim'in, kaleci antrenörü Taffarel'in raporu doğrultusunda bu akşam Carrasso'yu 11'de sahaya süreceği öğenildi.

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