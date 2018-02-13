Erol Bulut’tan futbolcularına uyarı

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Khalid Boutaib, Emanuel Dening ve Issiar Dia katılmadı. Antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı. Çalışmanın başında oyuncularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut futbolcularına telafisi olmayan haftalara girdiklerini söyledi.

Oyuncularına Antalya ve Kasımpaşa maçlarında kendi kimliklerinden uzak bir futbol sergilediklerini ifade eden Bulut, "Son haftalarda performansımız eskisi gibi değil. Antalya ve Kasımpaşa maçları bize yakışmadı. Bir an önce toparlanıp kendi kimliğimize dönmemiz lazım. Biz iyi bir takımız ve bunu bir kez daha herkese göstermeliyiz" dedi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığının tedavisi için Fransa'da bulunan golcü Khalid Boutaib'in bu akşam Malatya'ya geleceği ve yarından itibaren çalışmalara başlayacağı belirtildi. Khalid'in Bursaspor maçında oynama ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.