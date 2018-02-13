Milan CEO'su David Han Li neden Galatasaray maçındaydı?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçını takip edenler arasında sürpriz bir isim vardı. İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'ın CEO'su olan Çinli iş adamı David Han Li, Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda izledi.

İŞ SEYAHATİ İÇİN GELDİ

İş seyahati için İstanbul'a gelen David Han Li, Galatasaray-Antalyaspor maçını takip etmek için Galatasaraylı yetkililer ile iletişime geçti. Sarı kırmızılı yönetim de Çinli iş adamı ve beraberinde geldiği isimlere 2041 numaralı locayı tahsis etti. Han Li, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le de bir araya geldi ve sohbet etti.

MILAN LAB İÇİN ARAŞTIRMA YAPIYOR

Öte yandan edinilen bilgiye göre AC Milan'ın futbolcu sağlığı gelişimi için kurduğu 'Milan Lab' için çalışmalar yapan Han Li'nin bu yapıyı Türkiye'ye de getirebileceği, Galatasaray'ın da bu ayaklardan birisi olabileceği belirtildi. Özellikle Mustafa Cengiz'le tanışmak isteyen Han Li'nin Türk futbolu ile ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

MILAN LAB NEDİR?

2002 yılında Jean-Pierre Meersseman tarafından kurulan Milan Lab, futbolcuların idman verimini artırmak, üst düzey performans almak, sakatlıkları en aza indirip sakatlık dönüş sürelerini kısaltmak gibi konular üzerine bilimsel çalışamalar yapan bir departman. Milan kadrosundaki futbolcuların ilerleyen yaşlarına rağmen üst düzey futbol oynayabilmeleri, Milan Lab'ın başarısı olarak görülüyor.

HABER: Serkan AKKOYUN