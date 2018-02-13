Yazarlar Galatasaray-Antalyaspor maçını yorumladı



LEVENT TÜZEMEN: Başarının anahtarı



Galatasaraylı oyuncuların Antalya'ya karşı sergiledikleri coşkulu, arzulu, istekli, tempolu ve mücadele gücü yüksek oyun sadece farklı galibiyeti getirmedi Malatya'da kaybedilen liderliği de geri getirdi..

Başarının anahtarı öncelikle kadro istikrarıdır ve her oyuncu kendi bölgesinde oynamalıdır. Terim buna dikkat ediyor.. Terim, Galatasaray'da oyuncularından hep şunu ister: "Önde rakibe baskı yapın. Disiplinli olun. Topun arkasına çabuk geçin. Ayağa isabetli pas yapın. Savunmada riskli oynamayın. Hücuma kanatlardan hızlı çıkın.."

Antalya önünde bu özellikleri sahaya yansıtan, bol pozisyon üreten ve keyif veren Galatasaray izledik. Tudor'un bozduğu Rodrigues-Gomis ikilisi maça adeta damga vurdu. Gomis'in attığı ikinci golde Rodrigues'in topu taşıdığı mesafe ile araya bıraktığı pasın kalitesi mükemmeldi. Tudor'lu Gomis geçmişte asla sırtı dönük oynamıyordu. Terim'li Gomis rakip savunma önünde duvar olup etkili toplar indiriyor ve arkadaşlarının hücumda çoğalmalarını sağlıyor. Belhanda artık Galatasaray'ın saha içi oyun lideri olduğunu biliyor. Faslı yıldız bazen etkisiz gibi görünüyor ama etkili paslar atıyor. Feghouli'nin golünde Belhanda'nın yolladığı pasın kalitesi alkışlanacak güzellikteydi. Belhanda'nın iyi oynarken, kendisini attırması bir çuval inciri berbat etmek gibiydi. Terim, Belhanda'yı karşısına alıp bu kartın nedenini sormalı!. Çünkü bu oyuncuların performansı ve yetenekleri ve becerileri Galatasaray'ı sonuca götürecek kalitede.. Kulübeye mahkum olan Selçuk-Donk ikilisi Terim sayesinde hayata döndükleri gibi iyi oyunlarıyla da göz dolduruyor. Konya maçında parlayan Linnes sağ bekte Mariano'ya "Rekabette ben de varım" diyor. Brezilyalı sakatlıktan sonra formda dönemedi. Sivas maçında kötü oynayan Tolga- Yasin ikilisinin sonradan oyuna girmesi Terim'in "Size sırtımı dönmedim. Kendinizi hazır tutun" mesajıydı. G.Saray'ın lider olması oyunculara özgüven olacaktır, zirve takipçilerine ise psikolojik baskı yaratacaktır.