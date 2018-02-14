Mustafa Cengiz: Futbolcularımızla sorunlarımız var

Galatasaray Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun yer aldığı toplantıya eski başkan Dursun Özbek de katıldı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, gündemi okuyarak, divan kurulunun açılışını yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"NDİAYE'NİN PARASINI TAMAMEN ALMADIK"

"Galatasaray'ın dağ gibi sorunları var. Bu geçmişe dayalı. 60 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. 19 milyon TL vergi ve SSK borcu ödedik. İki futbolcunun alacakları ödenmediği için federasyondan yasağımız vardı, bu iki futbolcuya toplam 22 milyon TL ödedik. Göreve geldik, kasaya baktık 5 kuruş yok. Bu kadarını beklemiyordum. Biz sızlanmayı ağlamayı sevmiyoruz. Hızla çalıştık ve borçsuzluk kağıdını alarak Nagatomo'yu transfer ettik."

"Ndiaye'nin parasıyla borçları ödediğimiz söylendi. Manavda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Ndiaye'nin parasını tamamen almadık daha"



"Göreve geldiğimizde 76 adet loca satılmamıştı. 15 gün iş gününde 18 adet loca sattık. Kombine sattık. Küsen taraftarımız Galatasaray'a sahip çıktı. Ve 8 milyon 600 bin TL'lik satışı realize ettiler."

"FUTBOLCULARIMIZLA SORUNLARIMIZ VAR"

Galatasaray'ın transferden kaynaklanan sorunları olduğunu ifade eden Cengiz, "Galatasaray'ın çok ciddi maddi problemleri var. Futbolcularımızla, tek tek açıklamak istemiyorum ama transfer yaptığımız kulüplerle ilgili sorunlarımız var. Ama biz tüm bu sorunları aşacağız. Aşamazsak da size bunları anlatacağız" şeklinde konuştu.

"DURSUN ÖZBEK'İN 28 MİLYON TL BORCU GÖZÜKÜYOR"

Galatasaray başkanı Dursun Özbek hakkında da konuşan Cengiz, "Şu an Dursun Özbek burada, onu görüyorum ve kendisine hoş geldin diyorum. Eski kulüp başkanlarımızın Divan Kurulu'na gelmeme gibi bir alışkanlıkları var. Ancak hepsini görmek istiyoruz. Dursun başkan ve Faruk başkan gibi. Sayın Dursun başkanımdan bir ricam var. Devir teslimden önce düzenlemeler yapılmış, 3 adet senet alınmış. Kendisinin alacağını almakta hiçbir beis yok. Bunu ödememiz gerekir, gücümüzün olduğunda bunda sorun yok. Dursun Özbek, B Grubu hisselerinde serbest bulunan 24 milyon TL'lik kısmı rehnetmiş, rehin harcını kulübe ödetmiş ve gelecekteki kazancımızdan 19 milyon TL'lik temlik koydurmuş. B grubu hisselerimizde serbest olan 24M'luk bölümünü rehin ettirmiş. 9000 TL'lik rehin harcını kulüp ödemiş Rehin yaptıran rehin harcını kendi öder teamülen, bunu kulübe ödetmek uygun olmamış. Ayrıca Emlak GYO'dan gelecek gelirde 19M€ temlik koydurmuş, kendini güvenceye almak için. Türk futbol tarihinde örneği var mıdır bilmiyorum. 28 milyon TL Dursun Özbek'in borcu görünüyor. Sporcu cezalarından kaynaklanan bir borç bu. biz anonim bir şirketiz. Sportif A.Ş. olarak borsaya bağlıyız. 28 milyon TL'yi kendisine bağışlayamam. Bu 28 milyon TL'yi 86 milyondan düşeceğim" ifadelerini kullandı.