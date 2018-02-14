İç sıkıntısı

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenip zirve için iddialı konuma geldiği maç sonrası Volkan Demirel'in sözleri dikkat çekmişti. Tecrübeli isim, takım kaptanı olarak taraftara seslenip, "Herkesten rica ediyorum, ıslıklama- yuhalama bunlara son verilsin. Deplasmanda daha rahatız" demişti. Rakamlar Volkan'ı haklı çıkardı. F.Bahçe 21. hafta sonunda dış saha puanlarıyla lider ama iç sahada 4. sırada yer aldı.

6 DEPLASMAN KALDI

11 deplasmanda 20 puan toplayan Fenerbahçe, G.Saray (0-0), Trabzon (1-1), Başakşehir (0-2), Bursa (0-1) gibi önemli dış saha maçlarını kaybetmedi. Şampiyonluktaki rakiplerden Başakşehir dış sahada 18, Beşiktaş 16, Galatasaray 13 puan topladı. F.Bahçe'nin bundan sonra 6 deplasman maçı kaldı (Beşiktaş, Y.Malatya, Kayseri, Sivas, Kasımpaşa, Karabük).

G.SARAY KADIKÖY'DE

F.bahçe, 'Burası Kadıköy, buradan çıkış yok' dediği evinde 10 maçta alabileceği 30 puandan 9'unu bırakıp 21 puan topladı. Trabzon, Kayseri ve Gençlerbirliği ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Başakşehir'e yenildi. Galatasaray evinde oynadığı 11 maçta 31, Başakşehir 10 maçta 25 puan, Beşiktaş 10 maç 24 puan alırken, dış sahanın lideri Fenerbahçe iç sahada 4. olabildi. Kalan 13 maçın 7'sini Kadıköy'de oynayacak olan sarı-lacivertliler Alanya, Akhisar, G.Saray, Osmanlı, Antalya, Bursa ve Konya'yı ağırlayacak.

Alanya için hedef 45 bin taraftar

Sarı-lacivertli yönetim taraftara 'Maça gelin' çağrısı yaptı. Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yolunda Kadıköy'de eski atmosferi canlandırmak için seferberlik ilan etti. Yöneticiler, taraftar gruplarına 'maça gelin' çağrısı yaparken, Alanya maçı biletleri dün itibarıyla üyeler için satışa çıkarken genel satış bugün başlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, Başakşehir galibiyeti sonrasında rekor taraftar sayısına ulaşmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin bu maçtaki beklentisi tribünlerde 45 bin Fenerbahçeli... Alanya maçı için kale arkası biletleri 54 TL'den satılıyor.

AYNI KADROYLA DEVAM

Fenerbahçe teknik heyeti, Başakşehir karşısında galibiyeti net bir skorla alan ilk 11'i bozmayacak. İleri ikilide Fernandao-Giuliano ikilisinin uyumundan memnun olan Kocaman ve ekibi, kanatlarda da Aatif ve Dirar'la yola devam edecek. Savunmada ise tek belirsiz nokta, sakatlığına rağmen görev yapan Hasan Ali'nin bulunduğu sol bekte...

BU OYUN KAZANDIRIR

Josef Başakşehir maçında galibiyeti takım olarak 90 dakika rakibe fırsat vermemenin getirdiğini söyledi. Kalan maçlarda aynı konsantrasyonla sahada olmaları gerektiğinin altını çizen Brezilyalı, "Bu seviyede mücadele edersek, her maçın favorisi oluruz. Bizden başka kimse şampiyon olamaz" dedi.