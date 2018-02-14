İşte Mustafa Cengiz’in ödemesi gereken borç

Galatasaray
, ligde tekrar lider olurken, saha içinde işleri yoluna koydu ancak saha dışında durum vahim! Sarı-kırmızılı yönetim para aramaya devam ediyor. Kulübün kasasından aylık çıkması gereken borç ödeme tutarının 9.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Bu paranın 6 milyon Euro'su futbol takımına, 600 bin Euro'su basketbola, 250 bin Euro'su voleybola, 500 bin Euro'su kulüp personeline, kalan miktar ise vergi ve operasyonel faaliyetlere ait
. Geçmiş dönemden biriken borç
larla birlikte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
ve yönetimini Mayıs sonuna kadar yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir ödeme takvimi bekliyor. NDİAYE'NİN PARASI KIRDIRILACAK
Ndiaye'yi Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya satan sarı-kırmızılı yönetim İngiliz ekibinden gelen ilk taksit olan 9 milyon Euro ile futbolculara ödeme yaptı, vergi-SSK borcunu kapattı ve Nagatomo'yu transfer etti. Stoke City'den gelecek 7 milyon Euro'nun ise bankada kırdırılacağı gelen haberler arasında. DİVAN'DA GÖZLER ÖZBEK'TE
Galatasaray'ın Şubat ayı Divan Kurulu toplantısı bugün 13.30'da Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleşecek. Son dönemde sert eleştirilere maruz kalan eski başkan Dursun Özbek
'in Divan'a katılıp katılmayacağı merak konusu. Hala kararsız olan eski başkan Dursun Özbek'in toplantıya katılması halinde üyelere bazı belgeler göstereceği ve otelindeki 6 milyon TL'lik konaklama faturasını kulübe bağışladığını açıklayacağı öğrenildi.
Galatasaray Odeabank krizin eşiğinden döndü
Galatasaray Odeabank'ta uzun süredir maaş alamayan tüm basketbolcuların serbest kalma hakkı kazanmasına saatler kala yönetim imdada yetişti. Mustafa Cengiz'in başkanlığını yaptığı sarı-kırmızılı kulübün yeni yönetimi, dört aydır maaş alamayan basketbol takımına alacaklarının bir kısmını dün ödedi. Yönetim, ilerleyen günlerde alacakların tamamını ödeyerek transfer yasağını kaldırmak istiyor. PLAY-OFF SAVAŞI VERİYOR
Sezona Erman Kunter yönetiminde giren Galatasaray Odeabank, başarısız sonuçlar üzerine antrenör değişikliğine gitmişti. Oktay Mahmuti idaresinde toparlanan takım, ligde 10'uncu sırada ve play-off'u kovalıyor. CEFERİN'DEN BORÇ UYARISI
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı, Video Yardımcı Hakem Sistemi ve Türk kulüplerinin finansal durumu hakkında AA'nın sorularını yanıtladı. İşte Ceferin'in cevapları:
UEFA, Finansal Fair Play çerçevesinde kulüplerin finansal durumlarını incelemeye devam ediyor. Fazla borcu olan 20 kulüp içinde 3 Türk temsilcisi de var. UEFA'nın ilgili birimleri gereken adımları atıyor.
EURO 2024 için iki büyük ülke adaylığını koydu. (Almanya, Türkiye) Süreç mükemmel işliyor.
Video Hakem sistemi için gerekli çalışmalar sürüyor. İlerleyen dönemlerde uygulanacak.